Житель Камня-на-Оби угнал автомобиль, врезался в гараж и убежал

У машины полиция не обнаружила следов взлома / Фото: 22.мвд.рф
В Алтайском крае житель Камня-на-Оби задержан по подозрению в угоне автомобиля, сообщает региональное МВД.
"Накануне один из местных жителей неправомерно завладел чужим транспортным средством. Во время передвижения мужчина не справился с управлением и допустил столкновение с гаражом. После автомобиль был брошен", – говорится в сообщении ведомства.
Главным подозреваемым стал местный житель, который работал и жил у потерпевших. Сразу же после аварии он пропал.
К тому же, полиция не обнаружила следов взлома машины. Автомобиль был заведен при помощи ключей, к которым подозреваемый имел доступ.
Бывший работник потерпевших в состоянии сильного алкогольного опьянения был задержан в доме родственника. Возбуждено уголовное дело.
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