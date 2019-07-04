Видео с ежегодного заезда велосипедистов во французских Альпах набирает популярность в Сети. Неспроста заезд называется Mountain of Hell. На видео запечатлен старт гонки, который в результате превратился в массовый завал. К счастью, обошлось без жертв, но некоторые участники не смогли завершить гонку.
"Адская гора" проводится каждый год. Спортсмены едут по снегу, гальке и камням, при этом организаторы стараются менять маршрут, чтобы участники "получали больше адреналина", – пишет СпортMail.ru
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