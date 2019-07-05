Фото: Вагонреммаш / РИА Новости
"Вагонреммаш" показал РИА Новости концепт новых плацкартных вагонов, разработанных для ФПК.
Их отличают удлиненные на 17,5 см спальные места и отсутствие боковых полок.
Интерьер выполнен в серых тонах с редкими вкраплениями красного.
Спальные места находятся друг напротив друга. Их количество уменьшилось с 54 до 40.
Для удобства пассажиров предусмотрено индивидуальное освещение, розетки и USB-порты для мобильных устройств.
Модель пока существует только в концепте и о массовом производстве говорить еще рано. Перед тем, как определиться по поводу окончательного варианта, ФПК изучит мнение пассажиров, заверили в компании.
Комментарии
Ценник то как у самолёта уже, пора уже и менять эти скотовозы..., за уралом не скоро появятся...
Конструкторы удлинили спальные места и избавились от боковых полок
Какой смысл? Это по сути купейный вагон без дверей!