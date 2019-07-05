В Барнауле асфальтируют улицу Пролетарскую

В Барнауле продолжается ремонт дорог. Как сообщает мэрия, для того чтобы не создавать помехи транспорту, многие работы ведутся в ночное время.
Так, в ночь с 3 на 4 июля дорожники приступили к асфальтированию улицы Пролетарской.
Новое дорожное покрытие сделают на участке между проспектом Красноармейским и улицей Челюскинцев.
Работы ведутся в рамках федерального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
Общая площадь ремонтируемого участка составит 7,7 тысячи квадратных метров. На это выделено 15,5 млн рублей.
В стоимость работ входит замена бортового камня, а также ремонт канализационных колодцев, парковок и тротуаров.
Комментарии
когда будет асфальтировать не только дороги но и тротуары? на той же Пролетарской ни одного тротуара нет
А когда Пролетарскую заасфальтируют после проспекта Комсомольского? Там дорога вообще как в деревне - даже гравием не везде отсыпана.
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