Следователи возбудили уголовные дела в отношении двух бывших сотрудников КГБУЗ "Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства".
Бывшего начальника хозяйственного отдела подозревают в получении взятки за незаконные действия (ч. 3 ст. 290 УК РФ), а экс-заведующего хозяйством – в посредничестве во взяточничестве (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ).
По версии следствия, в мае 2019 года подозреваемый получил 54 тысячи рублей от представителей двух компаний за покровительство в выборе поставщика.
Он заверил "партнеров", что сможет обеспечить принятие решения о привлечении их в качестве единственных поставщиков оборудования без аукциона.
Посредником выступил его подчиненный, который и передал требуемую денежную сумму. Противоправные действия были пресечены сотрудниками регионального УФСБ.
Расследование уголовного дела продолжается. Следователи собирают и закрепляют доказательства вины подозреваемых.
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