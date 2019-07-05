Песков прокомментировал строительство дома Сечина за 20 млрд рублей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о расследовании строительства особняка главой "Роснефти" Игорем Сечиным стоимостью около 20 млрд руб., пишет РБК.

"Нет, я, честно говоря, не знаю о проекте Baza. Мы не ознакомились с этим материалом, поэтому я ничего вам не могу сказать", – заявил Песков.

Ранее проект Baza рассказал о строительстве Сечиным нового особняка в Одинцовском районе Подмосковья стоимостью около 20 млрд руб. По данным проекта, после развода в 2017 году со второй женой Ольгой Рожковой, Сечин снес старый дом в Барвихе, где теперь возводит пятиэтажный особняк в форме буквы "Ж".

Как отмечает Baza, согласно Росреестру, земли Сечина официально записаны не на него, а на Российскую Федерацию.

"Глава "Роснефти" стал амбициознее. Границы участка его собственной "Российской Федерации" выросли почти в три раза: с 3 га до 7,8 га, а размеры дома-2 увеличились до гигантских масштабов. Но помимо этих самых размеров нас заинтересовали его цена и форма", – пишет проект в своем расследовании.

В апреле прошлого года Песков заявил, что в России нет олигархов. По его словам, давно прошло то время, когда в России были олигархи.