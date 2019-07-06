41-летнего жителя Бийска будут судить за смертельное ДТП, совершенное в состоянии алкогольного обвинения, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

"В марте обвиняемый вместе с друзьями отправился на своем автомобиле на берег реки Бия. Компания молодых людей, в том числе и водитель, жарили шашлыки и распивали спиртные напитки. После застолья они отправились к дому одной из девушек. Там возле подъезда, а в дальнейшем и в увеселительном заведении, бийчане продолжали употреблять алкоголь", — рассказывает ведомство.

В девятом часу вечера мужчина сель за руль своего автомобиля и поехал в сторону дома. "Приближаясь к перекрестку улиц Васильева и Мартьянова он увидел, что горит красный сигнал светофора. Водитель, набирая скорость, продолжил движение", — говорится в сообщении.

Водитель заметил на пешеходном переходе женщину, шедшую по дороге на зеленый свет. Избежать наезда не удалось. После этого виновник ДТП не остановился, не оказал первую помощь пострадавшей и не вызвал скорую помощь и полицию, а скрылся с места происшествия. От множественных травм 27-летняя женщина скончалась.

Сотрудники полиции установили личность водителя и задержали его. Новая санкция вменяемой ему статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Закон об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП вступил в силу в России 28 июня. Если в результате аварии погиб человек, водителю грозит от 5 до 12 лет лишения свободы (ранее — от 2 до 7 лет).

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что за пять лет под колесами пьяных водителей исчезает целый город. По его данным, ежегодно более четырех тысяч человек погибают по вине водителей, садящихся за руль в состоянии опьянения.