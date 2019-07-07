В службу помощи автомобилистам обращаются чаще всего из-за ДТП, но существуют и другие распространенные причины, сообщает "Российская газета".

Именно на них обратили внимание эксперты автоассистанс-агрегатора "МЭТР", составив рейтинг летних проблем, из-за которых водителям приходится вызывать специалистов.

Первую строчку такого рейтинга заняли повреждения колес. На них приходится 13% обращений. Нередко они связаны с повреждением колесного диска, отсутствием запаски либо проколом одновременно нескольких колес.

Следующие три распространенные проблемы взяли на себя приблизительно одинаковую долю вызовов техпомощи – по 7%.

Одна из них – это разрядка аккумулятора. Чаще всего это становится следствием невыключенных фар либо длительного воспроизведения музыки через колонки транспортного средства.

Вторая причина – закончившееся топливо. Нередко отдыхающие сбиваются с пути, и такое "блуждание" иногда приводит к тому, что бензина или дизтоплива не хватает до следующей заправки.

Третья – типичные сезонные поломки: перегрев двигателя и неисправности системы охлаждения, в том числе утечки антифриза, отказы вентилятора и термостата.

Еще 3% обращений связаны с отсутствием трезвого водителя (например, после бурного отдыха), 2% – с поломками кондиционера.