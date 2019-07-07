Росстат подвел итоги о ценах в 2018 году. РБК проанализировал результаты и назвал, какие товары подорожали за год сильнее всего.

Наибольший скачок продемонстрировали пшено (73,6%) и капуста (72,8%). Их рост стоимости опередил инфляцию в 17 раз.

Больше, чем на четверть подорожали газовое моторное топливо (30,8%), сахар (28,3%) и яйца (25,9%).

Топ-10 по росту стоимости замкнули репчатый лук (23,7%), валидол (23,6%), столовая свекла (23%), замороженные и охлажденные куры (20,7%), а также морковь (20%).

Наибольшее снижение стоимости продемонстрировали гречка (-15,8%), свежие помидоры (-10,6%) и чеснок (-10,2%).