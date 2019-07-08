Бывшего замначальника алтайской ж/д станции осудили за аферу

Заринский городской суд вынес приговор бывшему замначальника по транспортному обслуживанию ж/д станции Заринская, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Мужчина признан виновным в мошенничестве на 118 тысяч рублей и осужден на три года лишения свободы условно.

Как установлено судом и следствием, он задумал и реализовал аферу по вымогательству денег у бизнесмена, предприятие которого использовало участок железнодорожного пути.

Чиновник сообщил руководительнице компании, что планирует запретить дальнейшую подачу вагонов на этот участок, если ему не заплатят. При этом на самом деле реализовывать свою угрозу он не собирался. Испугавшись, женщина согласилась передавать ему денежные средства, и делала это на протяжении полутора лет.