13 июля в Барнауле пройдет татаро-башкирский праздник Сабантуй

В Барнауле в 25-й раз состоится национальный татаро-башкирский праздник Сабантуй, сообщает пресс-центр краевой столицы.

В рамках торжества его участники смогут попробовать блюда традиционной татарской кухни, а также посмотреть на творчество коллективов Алтая, Республики Татарстан и других регионов РФ.

Мероприятие предусматривает выставку сувениров местных мастеров, а также различные соревнования и конкурсы. В их числе конкурс красоты "Мисс Сабантуй" и борьба богатырей – куреш.

Национальный праздник пройдет 13 июля на стадионе "Лабиринт" (ул. Юрина, 197). Открытие торжественного мероприятия запланировано на 11:00.