Даже современная медицина оказывается бессильна, если пациент попал к врачу слишком поздно. В этих случаях особенно отчетливо понимаешь, как драгоценны убегающие минуты. В июне в перинатальный центр "ДАР" из Славгорода привезли новорожденного малыша с тяжелой патологией. Ребенку удалось помочь только потому, что в Барнаул его доставили очень быстро – на вертолете.

Как санавиация спасает жизни людей в Алтайском крае и почему нельзя посадить вертолет на крышу больницы, в интервью "Алтайской правде" рассказала главный врач краевого клинического перинатального центра "ДАР" Ирина Молчанова. Amic публикует самые интересные выдержки из этого интервью.

Срочная помощь

Вертолет Ми-8 – это практически полноценная медицинская площадка, на которой врачи оказывают человеку помощь даже в полете. Он оснащен всем современным оборудованием и способен за короткое время преодолевать большие расстояния. Если, например, реанемобиль от Славгорода до Барнаула будет ехать шесть часов, то вертолет долетит за полтора. Поэтому так необходима вертолетная площадка рядом с медкластером. За полгода врачебные бригады совершили около 250 вылетов и выездов. Чаще всего в срочной медицинской помощи нуждались новорожденные.

Врачи надеются, что после строительства вертолетной площадки рядом с медицинским кластером в Барнауле им удастся сохранить еще больше человеческих жизней.

На крышу не сесть

За рубежом используют легкие вертолеты, которые летают, как правило, на небольшие расстояния. Таким вертолетам не нужны посадочные площадки, они легко могут сесть на крышу госпиталя. В нашем регионе расстояния между муниципалитетами совсем другие. А потому используется другая техника. Ми-8 – слишком тяжел, на крышу медицинского учреждения не сядет. Ему для посадки необходима специальная площадка.

Непрогнозируемые риски

35% беременных женщин в Алтайском крае находятся в группе высокого риска. Частично это связано с тем, что многие семьи откладывают рождение первого ребенка к тридцати годам, а к этому возрасту успевает накопиться соматическая патология.

Специалисты "ДАРа" консультируют врачей из отдаленных районов края и помогают наблюдать будущих мам. Но пока невозможно предсказать заранее развитие экстренных, угрожающих жизни женщины и ребенку ситуаций. Также невозможно построить и высокотехнологичные центры в каждом районе. В таких случаях выручает санавиация. Благодаря ей сегодня современная медицинская помощь одинаково доступна жительницам и столицы Алтайского края, и отдаленных сел.

Алтайский край в числе 34 регионов России попал в приоритетный проект Минздрава России по развитию санитарной авиации. Благодаря этому был приобретен вертолет Ми-8 с медицинским модулем, который позволяет оказывать первую помощь на месте происшествия и готовить пациентов к транспортировке, проводить реанимацию и интенсивную терапию прямо во время полета. В пути пострадавших сопровождает врач реаниматолог-анестезиолог, анестезист и профильный специалист (хирург, гинеколог, неонатолог или др.).



В Барнауле вертолет приземляется на площадке "Обской мост" или в аэропорту, а оттуда пациентов через городские пробки доставляют в краевые клиники.