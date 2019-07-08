Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали "Меридиан", пишут "Ведомости" со ссылкой на копию протокола совещания у главы правительства.

Магистраль должна пройти от границы с Беларусью до Казахстана и далее соединить Западную Европу и Китай.

Как отмечается, Медведев поручил Минтрансу и Минэкономразвития консультировать инициатора проекта – "Русскую холдинговую компанию" – в вопросах привлечения инвесторов, в частности из Китая.

Также премьер поручил министрам транспорта, строительства, финансов и экономразвития оказывать проекту всю необходимую поддержку.

Строительство частной дороги оценивается почти в 600 млрд рублей, и, согласно планам, магистраль должна быть построена без привлечения средств из бюджета.

Однако, по словам двух собеседников издания, частные строители выдвинули условие, что государство должно обеспечить им минимальный гарантированный доход в размере 35 млрд рублей в год.

В декабре прошлого года Медведева попросили поддержать строительство водовода из Алтайского края в Китай. Проект включает два этапа. На первом, до 2026 года, предполагается построить первую очередь мощностью 600-700 млн куб. м и сеть распределительных трубопроводов. После завершения второго этапа, до 2040 года, мощность возрастет до 1,8-2,4 млрд куб. м в год.