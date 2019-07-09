Жители Барнаула могут всего в течение часа получить заём под залог автотранспортного средства в компании "Ваш инвестор". Для этого понадобится только паспорт и документы на авто. Деньги дают на любые цели, сумма – до 500 000 рублей.

Первый шаг – заполнить онлайн-заявку на сайте vashinvestor.ru и дождаться оперативного звонка менеджера, который задаст уточняющие вопросы и озвучит предварительное решение.

vashinvestor.ru и дождаться оперативного звонка менеджера, который задаст уточняющие вопросы и озвучит предварительное решение. Второй этап – встреча с представителем компании для оценки автотранспорта. Технический специалист осматривает автомобиль, проверяет его исправность и определяет рыночную стоимость, которая влияет на максимальную сумму займа.

для оценки автотранспорта. Технический специалист осматривает автомобиль, проверяет его исправность и определяет рыночную стоимость, которая влияет на максимальную сумму займа. Когда получено финальное одобрение о выдаче займа и обсуждены все условия сотрудничества, автовладелец подписывает договор и получает деньги – переводом на собственную банковскую карту или наличными через систему Contact* в отделениях банков-партнеров.

– переводом на собственную банковскую карту или наличными через систему Contact* в отделениях банков-партнеров. Вносить платежи по займу так же легко – например, это можно сделать через личный кабинет на сайте или через мобильное приложение компании.

"Ваш инвестор" – сервис комфортных займов под залог

Тел.: 8-800-555-00-31 (звонок по России бесплатный)

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Займы предоставляет ООО МКК "Ваш инвестор". Свидетельство ЦБ РФ № 651303550004037.

Подробные условия выдачи займов – на сайте vashinvestor.ru.

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