Депутат Госдумы увидела из космоса бомбардировку Донбасса

Депутат Госдумы Елена Серова заявила, что с борта Международной космической станции (МКС) в 2014 году видела, как украинские военные бомбят Донбасс, сообщает радиостанция "Говорит Москва".

"Украинская армия совершает настоящий геноцид против собственного населения. И это не голословные обвинения – это реальные факты", – заявила Серова, выступая на пленарном заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

"С борта Международной космической станции невооруженным глазом мне довелось увидеть, как рвались бомбы на территории Донбасса и Луганска. И они летели со стороны расположения вооруженных сил Украины", – добавила бывший космонавт.

Она подчеркнула, что власти Украины не интересуются безопасностью собственного народа и "им нужен конфликт". По ее словам, нестабильность в стране им нужна, чтобы "травить" Россию, внедрять "русофобские настроения" и скрывать за ними военные преступления.

Позднее Серова объяснила радиостанции, что речь шла об экспедиции МКС, которая началась 26 сентября 2014 года. По ее словам, все члены экипажа невооруженным глазом из иллюминатора видели военные действия.

"В ночное время очень хорошо это видно, потому что электричество выделяет очертания городов, районов", – пояснила Серова.

Напомним, что за всю историю отечественной космонавтики пределы Земли покидали только четыре женщины: Валентина Терешкова, Елена Серова, Елена Кондакова и Светлана Савицкая.

В январе этого года сообщалось, что в России может появиться женский отряд космонавтов. Поиск претенденток для работы в космосе предполагалось организовать в инициативном порядке.