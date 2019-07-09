Соперниками "Динамо-Алтай" в первенстве ВХЛ станут восемь команд

Девять команд выступят в предстоящем первенстве Высшей Хоккейной Лиги. Об этом сообщают в пресс-службе барнаульского клуба "Динамо-Алтай".

Соревнования стартуют 13 сентября в Ростове-на-Дону. В этот день победитель прошлого Кубка Федерации – ХК "Ростов" встретится с серебряным призёром – "Мордовией" (Саранск).

На первом этапе команды проведут по 32 матча. Во второй этап выйдут восемь сильнейших. По сравнению с прошлым сезоном, вместо клуба "Южный Урал – Металлург" (Орск) в турнире сыграет ХК "Оренбург".

Напомним, в это межсезонье барнаульский "Алтай" сменил название. В предстоящем турнире регион представит клуб "Динамо-Алтай".