Мэр Рубцовска назначил нового заместителя

У главы администрации Рубцовска появился новый заместитель по сферам ЖКХ и экологии. Соответствующая информация размещена на сайте мэрии.

Должность и.о. начальника управления по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии занял Михаил Одокиенко, ранее трудившийся в сфере интернет-коммуникаций. Он будет курировать деятельность управления по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии.

Занимавший ранее этот пост Олег Обухович останется в управлении по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии в должности заместителя. В его сферу ответственности войдет управление комитетом по промышленности, энергетике, транспорту и дорожному хозяйству.