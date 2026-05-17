"Ночь музеев" в Алтайском крае собрала свыше 75 тысяч посетителей

В 2026 году Алтайский край присоединился к акции "Ночь музеев" уже в 21-й раз

17 мая 2026, 22:33, ИА Амител

"Ночь музеев" в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае более 75 тысяч человек приняли участие во Всероссийской акции "Ночь музеев". Об итогах культурного события сообщил губернатор Виктор Томенко на своей странице в мессенджере Max. В этом году акция прошла сразу на 101 площадке региона. Для посетителей подготовили экскурсии, концерты, викторины, мастер-классы и квесты.

По словам главы региона, формат "Ночи музеев" помогает жителям и гостям края ближе знакомиться с музеями и культурными учреждениями, а также расширяет привычные форматы их работы.

Наибольшее количество мероприятий — 65 программ — организовал Музей истории литературы, искусства и культуры Алтая. Для гостей подготовили концерты, посвященные Году единства народов России, а также экскурсии по истории культуры региона.

Алтайский государственный Дом народного творчества представил выставку "Аллея мастерства" с работами мастеров декоративно-прикладного искусства. Кроме того, здесь прошли показательные выступления и мастер-класс клуба фланкировки, а посетителям рассказали об истории здания канцелярии Колывано-Воскресенского завода.

Впервые к акции присоединился Дворец бракосочетания Барнаула. Его посетили более 200 человек. Для гостей провели экскурсии по музею семейной истории, интерактивы по проведению свадебных церемоний и мастер-класс по свадебному танцу.

После реконструкции в акции впервые участвовал Музей военной истории. Там состоялись выступления барабанной группы, мастер-классы по оказанию первой помощи и формированию фронтовых посылок, а также встреча с ветераном боевых действий Константином Гиршем.

Выставочный центр истории Западно-Сибирской железной дороги подготовил экспозицию об истории железной дороги в регионе. Посетителям показали архивные фотографии, макеты и железнодорожный инвентарь, а также организовали фотозону в кабине машиниста и экскурсии по территории локомотивного депо Барнаула.