"Ночь музеев" в Алтайском крае собрала свыше 75 тысяч посетителей
В 2026 году Алтайский край присоединился к акции "Ночь музеев" уже в 21-й раз
17 мая 2026, 22:33, ИА Амител
В Алтайском крае более 75 тысяч человек приняли участие во Всероссийской акции "Ночь музеев". Об итогах культурного события сообщил губернатор Виктор Томенко на своей странице в мессенджере Max. В этом году акция прошла сразу на 101 площадке региона. Для посетителей подготовили экскурсии, концерты, викторины, мастер-классы и квесты.
По словам главы региона, формат "Ночи музеев" помогает жителям и гостям края ближе знакомиться с музеями и культурными учреждениями, а также расширяет привычные форматы их работы.
Наибольшее количество мероприятий — 65 программ — организовал Музей истории литературы, искусства и культуры Алтая. Для гостей подготовили концерты, посвященные Году единства народов России, а также экскурсии по истории культуры региона.
Алтайский государственный Дом народного творчества представил выставку "Аллея мастерства" с работами мастеров декоративно-прикладного искусства. Кроме того, здесь прошли показательные выступления и мастер-класс клуба фланкировки, а посетителям рассказали об истории здания канцелярии Колывано-Воскресенского завода.
Впервые к акции присоединился Дворец бракосочетания Барнаула. Его посетили более 200 человек. Для гостей провели экскурсии по музею семейной истории, интерактивы по проведению свадебных церемоний и мастер-класс по свадебному танцу.
После реконструкции в акции впервые участвовал Музей военной истории. Там состоялись выступления барабанной группы, мастер-классы по оказанию первой помощи и формированию фронтовых посылок, а также встреча с ветераном боевых действий Константином Гиршем.
Выставочный центр истории Западно-Сибирской железной дороги подготовил экспозицию об истории железной дороги в регионе. Посетителям показали архивные фотографии, макеты и железнодорожный инвентарь, а также организовали фотозону в кабине машиниста и экскурсии по территории локомотивного депо Барнаула.
22:50:31 17-05-2026
А то что входит 200 рэ с чела, об этом почему не пишут.,.
00:52:29 18-05-2026
Гость (22:50:31 17-05-2026) А то что входит 200 рэ с чела, об этом почему не пишут.,. ... изначально она была задумана как бесплатная. и в Москве она была таковой, у нас же сразу брали за это деньги
мне хватило двух раз, чтобы понять, что полезнее посетить один музей в обычный день
09:42:55 18-05-2026
Гость (22:50:31 17-05-2026) А то что входит 200 рэ с чела, об этом почему не пишут.,. ... В Дворце бракосочетаний и в музее Автодора денег не брали. В прошлый раз в музее аграрного университета был, тож не брали. Так что не везде платно.