В РПЦ рассказали, каким святым молятся о выздоровлении

В православной традиции существует практика обращаться к святым в зависимости от их жизненного пути и служения

17 мая 2026, 20:01, ИА Амител

Служба в храме в Барнауле / Фото: amic.ru

Верующие чаще всего молятся об исцелении святым, которые при жизни были врачами и помогали людям. Об этом РИА Новости рассказал руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии священник Владислав Береговой.

По словам священнослужителя, в православной традиции существует практика обращаться к святым в зависимости от их жизненного пути и служения.

«Чаще всего мы, разделяя святых по специализациям, обращаемся за исцелением в болезнях тем святым, которые были врачами при жизни: Косме и Дамиану, великомученику и целителю Пантелеимону, святителю Луке Крымскому и многим другим прославленным святым врачам», — рассказал Береговой.

Согласно церковному преданию, Косма и Дамиан Асийские были врачами, бесплатно лечившими людей. День их памяти отмечается 1 ноября.

Пантелеимон Целитель, которого в православии почитают как великомученика и целителя, погиб во время гонений на христиан при императоре Максимиане Галерии в 305 году.

Особое место среди почитаемых святых-врачей занимает Лука Крымский — в миру Валентин Войно-Ясенецкий. Он был выдающимся хирургом и одним из основателей школы гнойной хирургии.

Священный сан Лука Крымский принял в 1921 году, а спустя два года стал монахом. В 1995 году архиепископ был канонизирован Русской православной церковью.

Несмотря на признание заслуг в медицине и получение Сталинской премии в 1946 году, святитель трижды подвергался репрессиям. Значительную часть полученной премии он пожертвовал детям, пострадавшим во время войны.