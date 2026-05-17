В РПЦ рассказали, каким святым молятся о выздоровлении
В православной традиции существует практика обращаться к святым в зависимости от их жизненного пути и служения
17 мая 2026, 20:01, ИА Амител
Верующие чаще всего молятся об исцелении святым, которые при жизни были врачами и помогали людям. Об этом РИА Новости рассказал руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии священник Владислав Береговой.
По словам священнослужителя, в православной традиции существует практика обращаться к святым в зависимости от их жизненного пути и служения.
«Чаще всего мы, разделяя святых по специализациям, обращаемся за исцелением в болезнях тем святым, которые были врачами при жизни: Косме и Дамиану, великомученику и целителю Пантелеимону, святителю Луке Крымскому и многим другим прославленным святым врачам», — рассказал Береговой.
Согласно церковному преданию, Косма и Дамиан Асийские были врачами, бесплатно лечившими людей. День их памяти отмечается 1 ноября.
Пантелеимон Целитель, которого в православии почитают как великомученика и целителя, погиб во время гонений на христиан при императоре Максимиане Галерии в 305 году.
Особое место среди почитаемых святых-врачей занимает Лука Крымский — в миру Валентин Войно-Ясенецкий. Он был выдающимся хирургом и одним из основателей школы гнойной хирургии.
Священный сан Лука Крымский принял в 1921 году, а спустя два года стал монахом. В 1995 году архиепископ был канонизирован Русской православной церковью.
Несмотря на признание заслуг в медицине и получение Сталинской премии в 1946 году, святитель трижды подвергался репрессиям. Значительную часть полученной премии он пожертвовал детям, пострадавшим во время войны.
21:02:52 17-05-2026
"Верующие чаще всего молятся об исцелении святым"-------------Это при живом то Боге. Какую же дурь несут эти черти в поповских рясах, ни во что ставят Бога. Десять лет делаю ежедневно то, что дал Бог каждому человеку, массаж на подошвах расположено множество нервных окончаний и рефлекторных зон, связанных со всеми внутренними органами. Десять лет никаких болезней и никаких обращений к врачам и в аптеки.
21:18:22 17-05-2026
Я молюсь работодателю..он постоянно повышает з/п что дает мне возможность лечиться платно, дабы за бесплатно я бы давно скопытилась.
07:40:24 18-05-2026
Гость (21:18:22 17-05-2026) Я молюсь работодателю..он постоянно повышает з/п что дает мн... Станешь пенсионером замучишься молится, там сидят очень скупые жирные тетки, много не дадут. На своем опыте познал. Спасибо Богу за его доброту и заботу.
09:37:44 18-05-2026
Гость (07:40:24 18-05-2026) Станешь пенсионером замучишься молится, там сидят очень скуп... попытаюсь не дожить до пенсии)))
10:23:11 18-05-2026
Гость (21:18:22 17-05-2026) Я молюсь работодателю..он постоянно повышает з/п что дает мн... это с каких пор бесплатно то стало, бесплатно было в СССР, а сейчас всё платно, работодатель отчисляет на ОМС
10:36:17 18-05-2026
Что-то никогда не встречались священослужители в больницах. Подозреваю, лечатся за деньги, на которые и молятся.