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Владимир Путин посетит Китай с официальным визитом

Президент РФ встретится с Си Цзиньпином и Ли Цяном и обсудит стратегическое партнерство

17 мая 2026, 08:02, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин 19–20 мая отправится с официальным визитом в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина, сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе встречи лидеры обсудят двусторонние отношения, дальнейшее развитие "всеобъемлющего партнерства" и стратегического взаимодействия, а также обменяются взглядами по актуальным международным и региональным вопросам.

Главы государств примут участие в торжественной церемонии открытия Годов образования России и Китая, которые продлятся в 2026–2027 годах.

«По итогам переговоров планируется подписание Совместного заявления на высшем уровне и ряда двусторонних межправительственных, межведомственных и других документов», — уточнили в Кремле.

Также Путин встретится с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном — стороны обсудят перспективы торгово-экономического сотрудничества.

Владимир Путин Политика Китай
       

Комментарии 4

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гость

08:34:00 17-05-2026

к великому Си на поклон по очереди едут (ирония)

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Кость

08:57:51 17-05-2026

Си скажет-мы за мир во всем мире и че нить продаст...

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Гость

20:47:27 17-05-2026

Эх! Вернуться бы в 2022 год и к черту бы это СВО. Сколько горя оно принесло.

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Гость

00:08:49 18-05-2026

Гость (20:47:27 17-05-2026) Эх! Вернуться бы в 2022 год и к черту бы это СВО. Сколько го... И что бы вы сделали?

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