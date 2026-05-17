Владимир Путин посетит Китай с официальным визитом

Президент РФ встретится с Си Цзиньпином и Ли Цяном и обсудит стратегическое партнерство

17 мая 2026, 08:02, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин 19–20 мая отправится с официальным визитом в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина, сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе встречи лидеры обсудят двусторонние отношения, дальнейшее развитие "всеобъемлющего партнерства" и стратегического взаимодействия, а также обменяются взглядами по актуальным международным и региональным вопросам.

Главы государств примут участие в торжественной церемонии открытия Годов образования России и Китая, которые продлятся в 2026–2027 годах.

«По итогам переговоров планируется подписание Совместного заявления на высшем уровне и ряда двусторонних межправительственных, межведомственных и других документов», — уточнили в Кремле.

Также Путин встретится с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном — стороны обсудят перспективы торгово-экономического сотрудничества.