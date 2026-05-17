Владимир Путин посетит Китай с официальным визитом
Президент РФ встретится с Си Цзиньпином и Ли Цяном и обсудит стратегическое партнерство
17 мая 2026, 08:02, ИА Амител
Президент России Владимир Путин 19–20 мая отправится с официальным визитом в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина, сообщила пресс-служба Кремля.
В ходе встречи лидеры обсудят двусторонние отношения, дальнейшее развитие "всеобъемлющего партнерства" и стратегического взаимодействия, а также обменяются взглядами по актуальным международным и региональным вопросам.
Главы государств примут участие в торжественной церемонии открытия Годов образования России и Китая, которые продлятся в 2026–2027 годах.
«По итогам переговоров планируется подписание Совместного заявления на высшем уровне и ряда двусторонних межправительственных, межведомственных и других документов», — уточнили в Кремле.
Также Путин встретится с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном — стороны обсудят перспективы торгово-экономического сотрудничества.
08:34:00 17-05-2026
к великому Си на поклон по очереди едут (ирония)
08:57:51 17-05-2026
Си скажет-мы за мир во всем мире и че нить продаст...
20:47:27 17-05-2026
Эх! Вернуться бы в 2022 год и к черту бы это СВО. Сколько горя оно принесло.
00:08:49 18-05-2026
Гость (20:47:27 17-05-2026) Эх! Вернуться бы в 2022 год и к черту бы это СВО. Сколько го... И что бы вы сделали?