В Барнауле задержали секретаря краевого комитета КПРФ и бывшего главбуха

Причины пока неизвестны

18 мая 2026, 10:40, ИА Амител

Флаги КПРФ / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

В Алтайском крае задержали секретаря краевого комитета КПРФ Виталия Булдакова и бывшего главного бухгалтера Наталью Чистоклетову. Об этом сообщает Telegram-канал, приближенный к региональному отделению партии.

«Аресты алтайских коммунистов продолжаются», — говорится в сообщении.

Ранее в крае задержали депутата фракции КПРФ в АКЗС Андрея Чернобая, первого секретаря Рубцовского горкома и еще несколько активных коммунистов. Также задержали заместителя председателя АКЗС, члена КПРФ Юрия Кропотина.

В ноябре 2025 года задержали депутата АКЗС от КПРФ Людмилу Клюшникову. По версии следствия, она трудоустроила на должность своей помощницы Светлану Кербер, которая якобы не работала и предоставляла подложные документы, в итоге с 2021 по 2025 год получила из краевого бюджета около 3 млн рублей.

Кроме того, скандал произошел с бывшим лидером горкома КПРФ Александром Волобуевым, который в итоге покинул свою должность и отправился в армию.