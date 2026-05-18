В Барнауле задержали секретаря краевого комитета КПРФ и бывшего главбуха
Причины пока неизвестны
18 мая 2026, 10:40, ИА Амител
В Алтайском крае задержали секретаря краевого комитета КПРФ Виталия Булдакова и бывшего главного бухгалтера Наталью Чистоклетову. Об этом сообщает Telegram-канал, приближенный к региональному отделению партии.
«Аресты алтайских коммунистов продолжаются», — говорится в сообщении.
Ранее в крае задержали депутата фракции КПРФ в АКЗС Андрея Чернобая, первого секретаря Рубцовского горкома и еще несколько активных коммунистов. Также задержали заместителя председателя АКЗС, члена КПРФ Юрия Кропотина.
В ноябре 2025 года задержали депутата АКЗС от КПРФ Людмилу Клюшникову. По версии следствия, она трудоустроила на должность своей помощницы Светлану Кербер, которая якобы не работала и предоставляла подложные документы, в итоге с 2021 по 2025 год получила из краевого бюджета около 3 млн рублей.
Кроме того, скандал произошел с бывшим лидером горкома КПРФ Александром Волобуевым, который в итоге покинул свою должность и отправился в армию.
10:50:01 18-05-2026
Да удачи жуликам из единой на выборах в сентябре. Нет вам веры больше, антинародные законы и действия! А о работе депутатов вашей монополии с населением вообще лучше молчите. Всех не пересадите!
10:51:27 18-05-2026
Коммунизм похоже не вписывается в нынешний строй. Пережиток прошлого. Утилизирование полным ходом, и всё законно
10:51:59 18-05-2026
Зачистка перед выборами.
Про партию "кристально честных" умолчим.
11:07:04 18-05-2026
Гость (10:51:59 18-05-2026) Зачистка перед выборами.Про партию "кристально честных" ...
Коммунисты зачищают коммунистов или пауки поедают пауков. Ничего нового, повторение давно пройденного. К сожалению, пока полная безнадёга...
11:29:05 18-05-2026
Гость (10:51:59 18-05-2026) Зачистка перед выборами.Про партию "кристально честных" ... Чубайс несколько раз Страну ограбил на миллиарды и спокойно улетел в теплые края.
11:54:48 18-05-2026
Гость (11:29:05 18-05-2026) Чубайс несколько раз Страну ограбил на миллиарды и спокойно ...
почему спокойно? откуда вам известно на каких условиях он улетел, а, умник?
12:09:00 18-05-2026
Гость (11:29:05 18-05-2026) Чубайс несколько раз Страну ограбил на миллиарды и спокойно ... Вы своих то с коммунистами не путайте. Своих то не сажают.14
11:03:17 18-05-2026
Что было в 90-х? Вторые секретари, всю жизнь завидовавшие первым, наконец-то дорвались до "закромов Родины". Перебулись в "демократов" и разодрали труп СССР по частям.
Сейчас идёт продолжение этого карнавала.
11:09:02 18-05-2026
Коммуняки в основном такие же жулики как и остальные. К тому же жулики кровожадные, ибо сотни тысяч невинных людей уничтожены этими так называемыми революционерами с пламенными сердцами. Коммуняки до сих пор не покаялись за репрессии. К тому же они давно предали дело марксизма-ленинизма и нарушили все свои клятвы бороться с капиталистами.
13:49:36 18-05-2026
Гость (11:09:02 18-05-2026) Коммуняки в основном такие же жулики как и остальные. К тому... У вашего поста очень много дизлайков. И именно этот факт говорит о правоте Ваших слов.
13:55:48 18-05-2026
Гость (13:49:36 18-05-2026) У вашего поста очень много дизлайков. И именно этот факт гов... Логика на 5!
У шизофреников
14:07:26 18-05-2026
Гость (13:49:36 18-05-2026) У вашего поста очень много дизлайков. И именно этот факт гов... Коммуняки минусуют. Значит в точку!
16:04:52 18-05-2026
Гость (11:09:02 18-05-2026) Коммуняки в основном такие же жулики как и остальные. К тому... "Мы на горе всем буржуям Мировой пожар раздуем"- Вы об этом ?
* если что , цитата( лозунг) В.И.Ленина...
16:41:44 18-05-2026
Порядочный человек (16:04:52 18-05-2026) "Мы на горе всем буржуям Мировой пожар раздуем"- Вы об этом ... Это строка из поэмы "Двенадцать" Александра Блока.
16:46:37 18-05-2026
Гость (16:41:44 18-05-2026) Это строка из поэмы "Двенадцать" Александра Блока. ... Мировой пожар в крови -
Господи, благослови!
11:11:28 18-05-2026
Атака на коммунистов? На выборах это может дать обратный эффект
11:20:25 18-05-2026
Интересно у нас во главе везде стоит партия жуликов и воров а садят других..
11:23:12 18-05-2026
Ребят, ну какие коммунисты? После того, как ихняя Маша сделала финт ушами на губернаторских выборах - коммунисты в Алтайском крае закончились. Остались одни декорации - со всеми, так сказать, вытекающими.
11:38:59 18-05-2026
Гость (11:23:12 18-05-2026) Ребят, ну какие коммунисты? После того, как ихняя Маша сдела... аргумент, с которым трудно не согласится, но надежда на идейных и порядочных людей остается.
11:41:37 18-05-2026
Не надо нынешних "коммунистов" сравнивать с прошлыми. Не с теми которые были в 70-80 годы.
11:55:51 18-05-2026
Что вы тут разнылись, не нравятся эти, давайте других . Или вы по рукам и ногам связаны и только языком цокать можете?
13:57:49 18-05-2026
Noname (11:55:51 18-05-2026) Что вы тут разнылись, не нравятся эти, давайте других . Или ... Нас по рукам и ногам связали законами, которые приняла правящая партия.
За любой чих в воронок ведут, иль Вы не видите этого?
14:09:41 18-05-2026
Noname (11:55:51 18-05-2026) Что вы тут разнылись, не нравятся эти, давайте других . Или ... Сначала они отменили графу "против всех кандидатов", а сейчас предлагают выбирать среди одинаковых куч удобрений и называют это демократией. Так вот демократия это не хавать удобрения в принципе, а не выбирать кучу по запаху.
15:22:15 18-05-2026
Смотрел фильм сделанный в СССР. Называется ЦАРЕУБИЙЦА. Играют два актера гениальных - две звезды
Один играет Николая 2, другой - комиссара убийцу его с сыном и его отца. Очень наглядно и понятно обьясняются две политических точки зрения, две жизненных позиции схлеснувшиеся в гражданской войне
Поэтому когда я слышу коммунисты коммунисты сегодня кричат это не о том вообще. Коммунистов уничтожил еще Сталин в 1930 перестрелял иначе история России могла бы пойти сосвсем по другому и непонятно как
Советую посмотреть фильм и понять кто такие были коммунисты, что это была за политическая позиция
16:09:26 18-05-2026
майор (15:22:15 18-05-2026) Смотрел фильм сделанный в СССР. Называется ЦАРЕУБИЙЦА. Играю... В 30- годы были большевики , а не коммунисты, причём из тех, кто Ленина живым видели
16:25:24 18-05-2026
Гость (16:09:26 18-05-2026) В 30- годы были большевики , а не коммунисты, причём из тех,... эээ нет. Большевики по убеждениям то как раз коммунисты были. Большевиками их называть стали когда они в царской думе большинство голосов умудрились забрать еще задолго до 1917
Кодекс коммуниста - Нечаева тоже можно почитать. В каземате Петропавловки пожизненник написал тоже задолго до 1917
17:37:53 18-05-2026
майор (16:25:24 18-05-2026) эээ нет. Большевики по убеждениям то как раз коммунисты были...
Большевиками они стали после съезда РСДРП - когда разделились на 2 фракции - большевиков и меньшевиков. К Государственной Думе это отношение не имеет. Школьная программа 10 класс.
20:23:05 18-05-2026
Гость (17:37:53 18-05-2026) ... Вот напали на майора. Он, может, вообще восьмилетку заканчивал.
21:36:55 18-05-2026
А где боевое крыло КПРФ? Как же они власть брать собираются? - посидят, Ленина почитают, Троцкого.
Большевиков тюрьмы заколяют.
08:43:37 19-05-2026
Вежливый Человек (21:36:55 18-05-2026) А где боевое крыло КПРФ? Как же они власть брать собираются?... Именно осиновым колом и закОляют.