Терапевт назвала безопасную температуру воды для начала купального сезона

Купаться можно при +18 градусах воды и +20 воздуха, а комфортными считаются +22 и +25 градусов соответственно

16 мая 2026, 17:00, ИА Амител

Пляж на острове Помазкин в Барнауле / Фото: amic.ru

Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с aif.ru рассказала, при каких условиях можно начинать купальный сезон без риска для здоровья.

«Начинать купаться можно при температуре воды +18 градусов, а воздуха — от +20. Комфортной для купания считается вода +22…24 градуса, а воздух — 25 градусов выше нуля. Однако в ветреную погоду не стоит купаться даже при нормальной температуре, поскольку можно сильно переохладиться в тот момент, когда человек будет выходить из воды», — пояснила врач.

Терапевт подчеркнула, что купаться можно только в разрешенных местах, на официальных пляжах, где качество воды регулярно проверяют.