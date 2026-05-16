Терапевт назвала безопасную температуру воды для начала купального сезона
Купаться можно при +18 градусах воды и +20 воздуха, а комфортными считаются +22 и +25 градусов соответственно
16 мая 2026, 17:00, ИА Амител
Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с aif.ru рассказала, при каких условиях можно начинать купальный сезон без риска для здоровья.
«Начинать купаться можно при температуре воды +18 градусов, а воздуха — от +20. Комфортной для купания считается вода +22…24 градуса, а воздух — 25 градусов выше нуля. Однако в ветреную погоду не стоит купаться даже при нормальной температуре, поскольку можно сильно переохладиться в тот момент, когда человек будет выходить из воды», — пояснила врач.
Терапевт подчеркнула, что купаться можно только в разрешенных местах, на официальных пляжах, где качество воды регулярно проверяют.
«В остальных случаях это опасно и чревато большим штрафом», — добавила Чернышова.
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