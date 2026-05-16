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Терапевт назвала безопасную температуру воды для начала купального сезона

Купаться можно при +18 градусах воды и +20 воздуха, а комфортными считаются +22 и +25 градусов соответственно

16 мая 2026, 17:00, ИА Амител

Пляж на острове Помазкин в Барнауле / Фото: amic.ru
Пляж на острове Помазкин в Барнауле / Фото: amic.ru

Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с aif.ru рассказала, при каких условиях можно начинать купальный сезон без риска для здоровья.

«Начинать купаться можно при температуре воды +18 градусов, а воздуха — от +20. Комфортной для купания считается вода +22…24 градуса, а воздух — 25 градусов выше нуля. Однако в ветреную погоду не стоит купаться даже при нормальной температуре, поскольку можно сильно переохладиться в тот момент, когда человек будет выходить из воды», — пояснила врач.

Терапевт подчеркнула, что купаться можно только в разрешенных местах, на официальных пляжах, где качество воды регулярно проверяют.

«В остальных случаях это опасно и чревато большим штрафом», — добавила Чернышова.

       

Комментарии 3

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дед ворчун.

17:56:25 16-05-2026

такая температура воды здесь-максимум неделю.

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Кость

19:58:49 16-05-2026

При +18 балаболки околеют

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Гость

14:46:35 17-05-2026

Штраф кто-нибудь платил за купание?
Поделитесь, пожалуйста, опытом

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