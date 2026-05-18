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В России предложили ввести в школах день похода для обучения туристическим навыкам

Детей предлагают учить ставить палатку, разжигать костер и ориентироваться на местности — один из уроков физкультуры могут посвятить этим занятиям

18 мая 2026, 09:45, ИА Амител

Палатка / Фото: www.magnific.com / Wirestock
Палатка / Фото: www.magnific.com / Wirestock

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб в беседе с ТАСС выступил с инициативой ввести в российских школах специальный день похода для приобретения детьми базовых туристических навыков.

«Надо в школах ввести день похода и посвящать этому день в учебном году. Естественно, с учетом погодных условий», — сказал Гриб.

По его словам, такой поход в лес поможет детям научиться ставить палатку, разжигать костер и ориентироваться на местности.

«Это уроки, которые дают максимальную информацию, опыт. Их надо проводить не по учебникам, а на открытом воздухе», — подчеркнул замсекретаря ОП.

Гриб считает, что для этих занятий можно использовать один из уроков физкультуры.

«Считаю, что такие навыки нужны. Например, ориентирование на местности важно для каждого человека, ведь не всегда в лесу работает интернет и есть при себе гаджеты. Это тоже надо учитывать. Конечно, объединение, тимбилдинг, взаимопомощь — это важно для школьников и с психологической точки зрения», — заключил он.

       

Комментарии 10

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Гость

09:51:35 18-05-2026

готовить в партизаны

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Гость

11:21:30 18-05-2026

Гость (09:51:35 18-05-2026) готовить в партизаны...
Именно сейчас смотрю видосы на ютубе о том как украинцы через горы и реку Тиса бегут в Румынию. Занимательно. Как разжечь костер, чтобы не было дыма. Как переплыть реку с сильным течением и зимой. Как запаковать вещи, чтобы они не промокли и т.п..

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Кхм...

10:01:23 18-05-2026

🤦
Раньше в каждой школе было что-то вроде турклуба. Было своё оборудование: палатки, спальники, станковые и обычные рюкзаки, альпинистское снаряжение (можно было даже попросить всё это "во временное пользование" для личных отдыхаловок). Только рафты и катамараны предоставлял городской турклуб. Ежегодно проходили турслёты. Не помню ни одного из параллели, кто бы не умел поставить палатку...😁

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Гость

10:40:03 18-05-2026

Кхм... (10:01:23 18-05-2026) 🤦Раньше в каждой школе было что-то вроде турклуба. Было... Это в какие годы? Я учился с 85 по 95 в двух школах, не было ничего этого.

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Гость

11:04:26 18-05-2026

Вы меня конечно извините, но вот эти все ваши костры, палатки и турпоходы это убогое нищебродство.
Попробуйте отдых на Мальдивах, Бора Бора и Сейшелах - на два порядка лучше палатки. Опять же дайвинг на коралловых рифах не идёт ни в какое сравнение с полосканием ног у грязной речки. Учите детей отдыхать богато и красиво, а не вот эта дикость палаточная.

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Юс

12:06:24 18-05-2026

Гость (11:04:26 18-05-2026) Вы меня конечно извините, но вот эти все ваши костры, палатк... Сноб?

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Гость

11:15:39 18-05-2026

Главное правило туриста - не разговаривай с Грибами.

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Гость

11:24:25 18-05-2026

Гость (11:15:39 18-05-2026) Главное правило туриста - не разговаривай с Грибами.... как? там темы осень интересные!

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Гость

12:11:54 18-05-2026

Интересно, этот Гриб прямо-таки фонтанирует идеями... Ему там заняться нечем, работы, как я понимаю, нет, раз есть куча времени высасывать из пальца дурацкие инициативы. Для начала - школа оборудование для похода на какие шиши покупать будет?.. Кто будет отвечать за этих детей на природе? Один учитель на тридцать-сорок гавриков? Ну-ну.

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местный

23:50:01 18-05-2026

хотя бы школьную программу по физкультуре в объеме 80% давали и то было бы хорошо...

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