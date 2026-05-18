В России предложили ввести в школах день похода для обучения туристическим навыкам

Детей предлагают учить ставить палатку, разжигать костер и ориентироваться на местности — один из уроков физкультуры могут посвятить этим занятиям

18 мая 2026, 09:45, ИА Амител

Палатка / Фото: www.magnific.com / Wirestock

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб в беседе с ТАСС выступил с инициативой ввести в российских школах специальный день похода для приобретения детьми базовых туристических навыков.

«Надо в школах ввести день похода и посвящать этому день в учебном году. Естественно, с учетом погодных условий», — сказал Гриб.

По его словам, такой поход в лес поможет детям научиться ставить палатку, разжигать костер и ориентироваться на местности.

«Это уроки, которые дают максимальную информацию, опыт. Их надо проводить не по учебникам, а на открытом воздухе», — подчеркнул замсекретаря ОП.

Гриб считает, что для этих занятий можно использовать один из уроков физкультуры.