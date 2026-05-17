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Грибники Алтая прощаются со сморчковым сезоном, делая фото грибов в лесу

Отдельные сморчки еще можно встретить в лесных околках

17 мая 2026, 18:31, ИА Амител

Фото: vk.com/gribniki22rus

В Алтайском крае подходит к завершению сезон сморчков. Несмотря на недавние заморозки, жителям региона все еще удается находить весенние грибы в лесах. Фотографиями и результатами последних выездов грибники делятся в сообществе "Грибы и грибники Алтайского края".

Традиционно сезон сморчков длится с середины апреля до конца мая, однако в этом году похолодание и ночные заморозки заметно повлияли на количество грибов.

Тем не менее некоторые любители "тихой охоты" продолжают возвращаться из леса с уловом.

«Сегодня у нас был финальный выезд за сморчками... но это не точно. <...> Зашла в околок рядом — и к удивлению встретила немного грибов. У нас тут недавно были сильные заморозки, так что находка стала приятным сюрпризом», — рассказала одна из участниц сообщества.

Грибники отмечают, что сезон постепенно заканчивается, однако отдельные сморчки еще можно встретить в лесных околках и на хорошо прогреваемых участках.

Гриб / Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky / amic.ru

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НОВОСТИОбщество

Алтайский край грибной сезон
       

Комментарии 4

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Гость

01:08:52 18-05-2026

Нет уже несколько лет грибов этих

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Musik

09:31:35 18-05-2026

Гость (01:08:52 18-05-2026) Нет уже несколько лет грибов этих... грибники выжрали

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Гость

10:27:18 18-05-2026

Нужно занести сморчки в Красную книгу и жестоко карать грибников за их сбор.

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Гость

16:57:48 18-05-2026

что за грибы???? грибы это только грузди и белые но белые это губки а не грибы
только эти 2 вида можно есть остальное - сор

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