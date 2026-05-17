Грибники Алтая прощаются со сморчковым сезоном, делая фото грибов в лесу

Отдельные сморчки еще можно встретить в лесных околках

17 мая 2026, 18:31, ИА Амител

Фото: vk.com/gribniki22rus

В Алтайском крае подходит к завершению сезон сморчков. Несмотря на недавние заморозки, жителям региона все еще удается находить весенние грибы в лесах. Фотографиями и результатами последних выездов грибники делятся в сообществе "Грибы и грибники Алтайского края".

Традиционно сезон сморчков длится с середины апреля до конца мая, однако в этом году похолодание и ночные заморозки заметно повлияли на количество грибов.

Тем не менее некоторые любители "тихой охоты" продолжают возвращаться из леса с уловом.

«Сегодня у нас был финальный выезд за сморчками... но это не точно. <...> Зашла в околок рядом — и к удивлению встретила немного грибов. У нас тут недавно были сильные заморозки, так что находка стала приятным сюрпризом», — рассказала одна из участниц сообщества.

Грибники отмечают, что сезон постепенно заканчивается, однако отдельные сморчки еще можно встретить в лесных околках и на хорошо прогреваемых участках.