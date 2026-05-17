В Роспотребнадзоре раскрыли правила эффективной уборки квартиры
При использовании дезинфицирующих средств специалисты советуют соблюдать меры предосторожности
17 мая 2026, 18:09, ИА Амител
Роспотребнадзор рекомендовал начинать уборку квартиры с верхних частей помещения и уделять особое внимание поверхностям, где чаще всего скапливается пыль и бактерии. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
«Уборку квартиры или дома лучше начинать с верхних частей помещения, уделив особое внимание местам скопления пыли: верхним поверхностям мебели, карнизам для штор, кондиционерам, углам помещений», — отметили в ведомстве.
Кроме того, в Роспотребнадзоре рекомендуют тщательно протирать поверхности, к которым люди прикасаются чаще всего. Речь идет о дверных ручках, выключателях, ручках шкафов и тумбочек, а также клавиатуре компьютера.
Отдельное внимание специалисты советуют уделять кухне. Посуду рекомендуется мыть в горячей воде температурой не ниже 45 градусов с использованием моющего средства, после чего ополаскивать и оставлять сушиться естественным способом. Для обработки кухонных поверхностей и столов можно применять специальные дезинфицирующие средства.
Также в ведомстве напомнили о необходимости регулярной уборки ванной комнаты и туалета.
«Обрабатывайте всю сантехнику: ванну, душ, раковину, унитаз. При этом дезинфекция ванных комнат и туалетов возможна хлорсодержащими дезинфицирующими средствами», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.
При использовании дезинфицирующих средств специалисты советуют соблюдать меры предосторожности и проводить уборку в перчатках и респираторах.
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