Житель Рубцовска три дня вывозил стройматериалы ТСЖ, решив, что они никому не нужны

Ущерб составил 25 тысяч рублей

16 мая 2026, 15:00, ИА Амител

Стройматериалы / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России "Рубцовский" обратилась председатель ТСЖ одного из домов. Женщина сообщила о пропаже строительных материалов, которые хранились на придомовой территории и были предназначены для ремонта крыши многоквартирного дома. Ущерб оценен в 25 тысяч рублей.

Оперативники выяснили, что злоумышленник присмотрел имущество и в течение трех дней вывозил его к себе домой, планируя использовать для личного строительства.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 59-летний ранее судимый житель Рубцовска. На допросе мужчина пояснил, что посчитал стройматериалы никому не нужными и просто решил воспользоваться ситуацией.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ ("Кража"). В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.