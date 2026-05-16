Житель Рубцовска три дня вывозил стройматериалы ТСЖ, решив, что они никому не нужны
Ущерб составил 25 тысяч рублей
16 мая 2026, 15:00, ИА Амител
В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России "Рубцовский" обратилась председатель ТСЖ одного из домов. Женщина сообщила о пропаже строительных материалов, которые хранились на придомовой территории и были предназначены для ремонта крыши многоквартирного дома. Ущерб оценен в 25 тысяч рублей.
Оперативники выяснили, что злоумышленник присмотрел имущество и в течение трех дней вывозил его к себе домой, планируя использовать для личного строительства.
Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 59-летний ранее судимый житель Рубцовска. На допросе мужчина пояснил, что посчитал стройматериалы никому не нужными и просто решил воспользоваться ситуацией.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ ("Кража"). В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.
17:14:02 16-05-2026
Что толку менять мэров. Если крепко засевшая в головах жителей воровская культура будет всегда на корню губить все хорошие начинания.
06:54:34 17-05-2026
Интересно, а в Рубцовске стоят самокаты и велосипеды без присмотра? Думаю нет. Металл, цветмет, река Алей.