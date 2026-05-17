Заморозки до -5 градусов придут в Алтайский край в начале рабочей недели
Заморозки ожидаются сразу в нескольких районах края
17 мая 2026, 17:32, ИА Амител
В Алтайском крае новая неделя начнется с похолодания, дождей и ночных заморозков. По прогнозам синоптиков, в ночь на 18 мая температура местами по региону может опуститься до минус пяти градусов. Днем в понедельник воздух прогреется максимум до +12 градусов.
Об ухудшении погодных условий предупредили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю. В ведомстве уточнили, что заморозки ожидаются сразу в нескольких районах края.
Из-за похолодания спасатели напомнили жителям региона о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности при использовании печного отопления и электрических приборов.
В МЧС рекомендуют регулярно проверять исправность печей и электропроводки, не оставлять обогреватели без присмотра, избегать перегрузки сети и не использовать самодельные отопительные устройства.
21:09:32 17-05-2026
Алтайский край страна большая, а конкретно где будет дед Мороз хулиганить?
22:10:34 17-05-2026
Гость (21:09:32 17-05-2026) Алтайский край страна большая, а конкретно где будет дед Мор... То ли баба, то ли дед, то ли холод, то ли нет. Они сами не знают. У них в ливень высокая пожароопасность...