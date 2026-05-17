Заморозки до -5 градусов придут в Алтайский край в начале рабочей недели

Заморозки ожидаются сразу в нескольких районах края

17 мая 2026, 17:32, ИА Амител

Заморозки, растения / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В Алтайском крае новая неделя начнется с похолодания, дождей и ночных заморозков. По прогнозам синоптиков, в ночь на 18 мая температура местами по региону может опуститься до минус пяти градусов. Днем в понедельник воздух прогреется максимум до +12 градусов.

Об ухудшении погодных условий предупредили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю. В ведомстве уточнили, что заморозки ожидаются сразу в нескольких районах края.

Из-за похолодания спасатели напомнили жителям региона о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности при использовании печного отопления и электрических приборов.

В МЧС рекомендуют регулярно проверять исправность печей и электропроводки, не оставлять обогреватели без присмотра, избегать перегрузки сети и не использовать самодельные отопительные устройства.