Стало известно, сколько пенсионеров насчитывается в России
Данные приводит Социальный фонд РФ
17 мая 2026, 21:10, ИА Амител
Пенсионеры / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru
В России по состоянию на 1 апреля 2026 года насчитывалось более 40,4 миллиона пенсионеров. Такие данные приводит Социальный фонд России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно статистике, на учете в системе Соцфонда находятся 40,413 миллиона пенсионеров.
Также в опубликованных данных говорится, что средний размер пенсии у работающих и неработающих граждан составил почти 25,4 тысячи рублей.
22:21:01 17-05-2026
А всего в стране осталось около 80 миллионов человек. Не правда ли? На улице среди прохожих на одного зрелого мужчину приходится 5 таких же женщин и 10 бабушек-пенсионерок. Эту тему ещё можно продолжить.
06:22:48 18-05-2026
Гость (22:21:01 17-05-2026) А всего в стране осталось около 80 миллионов человек. Не пра... и туземцы.
и перспектива-из Индии, Афганистана, Пакистана-,, рабочие" руки со всем табором.
22:59:59 17-05-2026
Пенсионеры / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro - почему без улыбки? Похоже YandexGPT 5 Pro так же не хочет на пенсию, безрадостных сгенерировал, а мог бы заглянуть в лица советских людей и пенсионеров..
07:48:52 18-05-2026
dok_СФ (22:59:59 17-05-2026) Пенсионеры / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro - поч... На фото сидят брат и сестра.
07:51:03 18-05-2026
Гость (07:48:52 18-05-2026) На фото сидят брат и сестра.... Судя по одежде деда это не российские пенсы. Они откуда то из Восточной Европы.
09:29:55 18-05-2026
Гость (07:51:03 18-05-2026) Судя по одежде деда это не российские пенсы. Они откуда то и... Уэльс
14:21:27 18-05-2026
Гость (07:48:52 18-05-2026) На фото сидят брат и сестра.... ИИ постоянно генерирует людей похожих друг на друга как родственники. Вспомните серии портретов "Города России", "Страны". Вроде местный колорит в них есть, но и похожи друг на друга
07:47:22 18-05-2026
"Согласно статистике, на учете в системе Соцфонда находятся 40,413 миллиона пенсионеров"------------До начала масштабной пенсионной реформы в 2018 году в России насчитывалось около 36,7 миллиона пенсионеров по старости (общая численность всех пенсионеров на учете в Социальном фонде составляла примерно 43–44 миллиона человек, включая получателей социальных пенсий и пенсий по инвалидности. Так что четыре миллиона пенсионеров сбросили с баланса и если бы не СВО то этот показатель был бы больше.
08:38:25 18-05-2026
Итак. 40 мон. пенсионеров и 40 млн. предпенсионеров. 10 млн. армия и полиция. 1 мон. - больных СПИДом, 2 млн. безработных, психбольных - 4 млн., 1 млн - в тюрьмах сидят.