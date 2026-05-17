Стало известно, сколько пенсионеров насчитывается в России

Данные приводит Социальный фонд РФ

17 мая 2026, 21:10, ИА Амител

Пенсионеры / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В России по состоянию на 1 апреля 2026 года насчитывалось более 40,4 миллиона пенсионеров. Такие данные приводит Социальный фонд России, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно статистике, на учете в системе Соцфонда находятся 40,413 миллиона пенсионеров.

Также в опубликованных данных говорится, что средний размер пенсии у работающих и неработающих граждан составил почти 25,4 тысячи рублей.