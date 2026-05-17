В России участились случаи нападения змей на людей

Смертельных случаев от змеиного яда в этом сезоне в России не зарегистрировано

17 мая 2026, 07:00, ИА Амител

Змея / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В нескольких регионах России с приходом тепла зафиксированы первые в сезоне случаи нападения змей на людей. Пострадавшие доставлены в больницы с тяжелой интоксикацией, часть из них — в реанимации. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В Саратовской области женщина, работавшая на грядке с клубникой, была укушена гадюкой и попала в реанимацию.

В Татарстане мужчина, собиравший крапиву для супа, чудом выжил после отека Квинке.

В Пермском крае змеи обосновались прямо на садовом участке, а в Кузбассе заползли в жилой дом. Также от укусов пострадали дети и пожилые люди в Подмосковье.

По данным канала, летальных исходов от змеиного яда в России в этом сезоне не зарегистрировано.