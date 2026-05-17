В России участились случаи нападения змей на людей
Смертельных случаев от змеиного яда в этом сезоне в России не зарегистрировано
17 мая 2026, 07:00, ИА Амител
В нескольких регионах России с приходом тепла зафиксированы первые в сезоне случаи нападения змей на людей. Пострадавшие доставлены в больницы с тяжелой интоксикацией, часть из них — в реанимации. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
В Саратовской области женщина, работавшая на грядке с клубникой, была укушена гадюкой и попала в реанимацию.
В Татарстане мужчина, собиравший крапиву для супа, чудом выжил после отека Квинке.
В Пермском крае змеи обосновались прямо на садовом участке, а в Кузбассе заползли в жилой дом. Также от укусов пострадали дети и пожилые люди в Подмосковье.
По данным канала, летальных исходов от змеиного яда в России в этом сезоне не зарегистрировано.
08:48:34 17-05-2026
Зажрались и обленились. Из кожи змеи чехол на телефон, руль делают умельцы. Ещё кошелек, или обувь с них тоже очень дорогие.
19:18:37 17-05-2026
Гость (08:48:34 17-05-2026) Зажрались и обленились. Из кожи змеи чехол на телефон, руль ... Не раскрыл тему садись 2. Ещё мясо едят, кости с внутренностями на мясо-костную муку, зубы на ожерелье, кровь на настойку, про глаза только не знаю.
23:30:32 12-06-2026
гость (19:18:37 17-05-2026) Не раскрыл тему садись 2. Ещё мясо едят, кости с внутреннос... В чем неправ комментатор змеелюбы?))