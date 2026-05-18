В Алтайском крае за 2025 год зарегистрировали около 1,3 тысячи случаев ВИЧ

За первые четыре месяца 2026 года специалисты уже зарегистрировали 359 новых случаев инфекции

18 мая 2026, 08:00, ИА Амител

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В Алтайском крае за 2025 год зарегистрировали около 1,3 тысячи новых случаев ВИЧ-инфекции. При этом основным способом передачи вируса в регионе остается половой путь. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре к Международному дню памяти людей, умерших от СПИДа.

По данным ведомства, за прошлый год среди жителей края выявили около 1,3 тысячи новых случаев ВИЧ. Для сравнения: в 2024 году этот показатель составлял около 1,4 тысячи. За первые четыре месяца 2026 года специалисты уже зарегистрировали 359 новых случаев инфекции.

Как уточнили в Роспотребнадзоре, в структуре путей передачи ВИЧ-инфекции в регионе продолжает преобладать половой путь — на него приходится 88,8% случаев заражения. Еще 10,5% инфицированных заразились при внутривенном употреблении наркотиков.