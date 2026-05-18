В Алтайском крае за 2025 год зарегистрировали около 1,3 тысячи случаев ВИЧ
За первые четыре месяца 2026 года специалисты уже зарегистрировали 359 новых случаев инфекции
18 мая 2026, 08:00, ИА Амител
В Алтайском крае за 2025 год зарегистрировали около 1,3 тысячи новых случаев ВИЧ-инфекции. При этом основным способом передачи вируса в регионе остается половой путь. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре к Международному дню памяти людей, умерших от СПИДа.
По данным ведомства, за прошлый год среди жителей края выявили около 1,3 тысячи новых случаев ВИЧ. Для сравнения: в 2024 году этот показатель составлял около 1,4 тысячи. За первые четыре месяца 2026 года специалисты уже зарегистрировали 359 новых случаев инфекции.
Как уточнили в Роспотребнадзоре, в структуре путей передачи ВИЧ-инфекции в регионе продолжает преобладать половой путь — на него приходится 88,8% случаев заражения. Еще 10,5% инфицированных заразились при внутривенном употреблении наркотиков.
09:27:38 18-05-2026
В связи с реальной угрозой эпидемии заразных людей нужно помечать обязательным образом, чтобы они никого не заразили. Где списки заболевших посмотреть?
10:19:11 18-05-2026
Их делишки берегут от людей, чтобы разносчики заразы жили спокойно и спокойно ломали жизнь другим. А вот вы лайкнете не туда и не тому, то все узнают, какой вы враг государства.
10:24:36 18-05-2026
Нужно законодательно обязать заражённых предупреждать всех окружающих о своём статусе в радиусе менее пяти метров. Для этого использовать специальные таблички и громкое оповещение раз в минуту.
10:28:48 18-05-2026
Нужен один половой партнер, проверенный, и не употреблять наркотики, и тогда можно жить спокойно.
11:19:09 18-05-2026
Человек (10:28:48 18-05-2026) Нужен один половой партнер, проверенный, и не употреблять на... Ну да, а также не обращаться к стоматологам, подологам, не делать маникюр.
21:05:29 18-05-2026
Гость (11:19:09 18-05-2026) Ну да, а также не обращаться к стоматологам, подологам, не д... Заразиться ВИЧ можно исключительно через половой контакт, переливание крови и кровь в шприце. У стоматолога, подолога и на маникюре вы можете подцепить гепатит и грибок, но никак не ВИЧ, он погибает в течении 1-2 минут на открытом воздухе
12:59:28 18-05-2026
У меня всё упало от этой новости