Просроченные продукты массово продают в интернете и перерабатывают в полуфабрикаты
Тонны мяса с истекшим сроком годности вместо утилизации попадают в переработку, а порчу маскируют специями и усилителями вкуса
18 мая 2026, 09:00, ИА Амител
В России набирает обороты нелегальная торговля продуктами с истекшим сроком годности, сообщает газета "Известия". На онлайн-площадках появилось множество объявлений о продаже таких товаров — в отдельных лотах речь идет о десятках тысяч единиц. Часто "просрочку" выставляют вместе с бракованными бытовыми изделиями.
Ежегодно в стране образуются десятки тонн просроченного мяса и мясных изделий. По закону они подлежат утилизации — сожжению или захоронению на полигонах. Однако на деле, пишет издание, происходит иное.
Просроченную продукцию нередко пускают в переработку, изготавливая из нее полуфабрикаты. Чтобы скрыть признаки порчи, в такие изделия в больших количествах добавляют лук, чеснок, специи, сою и усилители вкуса. При этом на производствах зачастую игнорируются элементарные санитарные требования.
Как отмечается в статье, переработанная продукция нередко попадает в буфеты компаний, заводские столовые и небольшие кафе при офисах.
10:29:46 18-05-2026
воооот, дома готовить нужно, а не питаться полуфабрикатами из гниющего мяса, бээээ
10:50:26 18-05-2026
Моя сестра работала поваром, и рассказывала мне, что если мясо в столовских беляшах острое - значит тухлятина. И было это в 1986 году. Пожили немного при капитализме, а теперь обратно в СССР.
11:13:58 18-05-2026
Вот живёте в глубинке, не следите за трендами. Сейчас готовить дома уже не модно. Доставка готовой еды, кафе столовая. Быстро перекус и побежал работать/деньги зарабатывать. Готовят дома либо бездельники, либо отсталые. Учитесь и не благодарите. А что касается просрочки, так она дешевле, экономически выгодно.
11:57:32 18-05-2026
Гость (11:13:58 18-05-2026) Вот живёте в глубинке, не следите за трендами. Сейчас готови... Спасибо большое, лучше голодом посижу, чем всяким дерьмом себя травить. Кушайте сами, приятного аппетита.
14:03:05 18-05-2026
Гость (11:13:58 18-05-2026) Вот живёте в глубинке, не следите за трендами. Сейчас готови...
вот как раз тренды поменялись. готовить дома стало модно
14:55:03 18-05-2026
Гость (11:13:58 18-05-2026) Вот живёте в глубинке, не следите за трендами. Сейчас готови... понятно бизнес держит работников в таком как у вас убеждении. Потому что бизнесу надо вас выжать а когда вы уработаете свой ресурс и сдохнете прямо на работе вас заменят на очередного папу карло
Да и про еду быстрого приготовления. Было несколько дел когда в больнице умудрялись перекручивать оттяпанные и выброшенные больницей но не утилизированные конечности и органы на фарш и продавать этот фарш на котлеты
15:10:12 18-05-2026
умник (14:55:03 18-05-2026) понятно бизнес держит работников в таком как у вас убеждении... вот вы загнали
15:19:45 18-05-2026
Капитализм, что же вы хотели?