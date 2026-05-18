Просроченные продукты массово продают в интернете и перерабатывают в полуфабрикаты

Тонны мяса с истекшим сроком годности вместо утилизации попадают в переработку, а порчу маскируют специями и усилителями вкуса

18 мая 2026, 09:00, ИА Амител

Мясо / Магазин / Говядина / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В России набирает обороты нелегальная торговля продуктами с истекшим сроком годности, сообщает газета "Известия". На онлайн-площадках появилось множество объявлений о продаже таких товаров — в отдельных лотах речь идет о десятках тысяч единиц. Часто "просрочку" выставляют вместе с бракованными бытовыми изделиями.

Ежегодно в стране образуются десятки тонн просроченного мяса и мясных изделий. По закону они подлежат утилизации — сожжению или захоронению на полигонах. Однако на деле, пишет издание, происходит иное.

Просроченную продукцию нередко пускают в переработку, изготавливая из нее полуфабрикаты. Чтобы скрыть признаки порчи, в такие изделия в больших количествах добавляют лук, чеснок, специи, сою и усилители вкуса. При этом на производствах зачастую игнорируются элементарные санитарные требования.

Как отмечается в статье, переработанная продукция нередко попадает в буфеты компаний, заводские столовые и небольшие кафе при офисах.