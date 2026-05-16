Юрист объяснил, можно ли пробовать товар в магазине до оплаты
Формально это запрещено — товар еще не принадлежит покупателю
16 мая 2026, 22:00, ИА Амител
Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Моисеев в беседе с ТАСС разъяснил, имеет ли право покупатель употреблять товар в магазине до момента оплаты.
По словам юриста, прямого запрета или разрешения на это в законодательстве нет.
«Формально человек не может использовать товар по его назначению до его оплаты, так как он еще не является его собственностью», — пояснил Моисеев.
Юрист подчеркнул, что к ответственности могут привлечь, если покупатель употребил товар и покинул магазин, не заплатив за него. Такие действия могут квалифицировать как мелкое хищение (статья 7.27 КоАП РФ).
«Однако на практике есть случаи, когда лицо пыталось именно вынести товар либо употребить его, не заплатив, выйдя из зала. Так как формально также необходимо установить нежелание оплатить товар», — отметил Моисеев.
22:44:16 16-05-2026
Что-то съесть- это нельзя, но вот попить воду из бутылки до кассы - это я могу, если пить очень хочется, но бутылку на кассу везу потом. Короче, вопрос совести.
06:49:08 17-05-2026
Гость (22:44:16 16-05-2026) Что-то съесть- это нельзя, но вот попить воду из бутылки до ... Сказали же, что без оплаты нельзя.
10:40:00 17-05-2026
Гость (22:44:16 16-05-2026) Что-то съесть- это нельзя, но вот попить воду из бутылки до ... А вдруг ты умрёшь от метеорита или сердечного приступа и так и не оплатишь? Поэтому нельзя. Плати, потом пей. Не высохнешь.
00:01:16 17-05-2026
Если человек употребил алкоголь, а на часах 8:30 или 22:15, и он желает оплатить?
Что юрист имеет сказать?
07:00:20 17-05-2026
Это че по словам юриста- Я могу принести спальный мешок- наесться и напиться там но чтобы не покидать помещение- лягу спать там- кстати очень удобно- за квартиру платить не надо- буду жить там- жри что хочешь -любые деликатесы твои. Что ж бомжи-то теряются.
08:55:11 17-05-2026
Считаю это не приличным, с точки зрения этикета
10:06:43 17-05-2026
Упакуют тебя в твой же мешок, да и вывезут на полигон к растерянным бомжам.
10:53:17 17-05-2026
Пока не заплатил это не твоё, хоть желаешь заплатить, хоть не желаешь. Иначе бардак будет с побоями. И не надо правила коверкать, мол, в законе нет запрета. Ну так придумайте закон с запретом и без рассусоливания. А то вечно размажут по тарелке, потом не знают что с наглецами и быдлом делать.
11:26:38 17-05-2026
Идиоты минусовщики- вы даже не понимаете элементарный юмор- лишбы тыкнуть в минус- про спальный мешок и жить в магазине я элементарно пошутил и сразу обнаружил глупых минусовщиков
20:53:52 17-05-2026
Ну так-то вы тоже не поняли, что минусовщики шутят. Но психанули сходу. Нервы. нервы.