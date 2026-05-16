Юрист объяснил, можно ли пробовать товар в магазине до оплаты

Формально это запрещено — товар еще не принадлежит покупателю

16 мая 2026, 22:00, ИА Амител

Продукты, магазин / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Моисеев в беседе с ТАСС разъяснил, имеет ли право покупатель употреблять товар в магазине до момента оплаты.

По словам юриста, прямого запрета или разрешения на это в законодательстве нет.

«Формально человек не может использовать товар по его назначению до его оплаты, так как он еще не является его собственностью», — пояснил Моисеев.

Юрист подчеркнул, что к ответственности могут привлечь, если покупатель употребил товар и покинул магазин, не заплатив за него. Такие действия могут квалифицировать как мелкое хищение (статья 7.27 КоАП РФ).