В Общественной палате предложили привлекать детей к созданию видеоигр

Евгений Машаров считает, что это поможет подросткам строить карьеру и избегать рисков дистанционного мошенничества

16 мая 2026, 16:30, ИА Амител

Геймер, компьютер / Сгенерировано Midjourney / amic.ru

Член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров в беседе с ТАСС выступил с инициативой привлекать детей и подростков к разработке настольных и компьютерных игр, а также приложений, обучающих финансовой и цифровой грамотности.

«Полезным и важным для IT-сектора, равно как и финансового сектора нашей страны, было бы постоянное общение с нашими детьми и подростками. К разработке игр и приложений можно привлекать детей и подростков, для них это яркий пример того, как правильно строить свой карьерный трек», — сказал Машаров.

По его словам, поддержка и инвестиции в разработку таких программ должны быть на государственном уровне.

«Спектр мероприятий может быть многоплановым: от настольных игр по цифровой гигиене до онлайн-симуляторов управления своими финансами. Детям через механизм "можно" и "попробуй тут сам" необходимо продвигать самостоятельность и умение учиться отвечать за результат», — отметил эксперт.

Машаров подчеркнул, что работа с обращениями жертв дистанционного мошенничества в ОП РФ, а также общение с родителями пострадавших подростков свидетельствуют о том, что общество нуждается в ликбезе по цифровой и финансовой грамотности.