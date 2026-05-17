Крупный пожар охватил частное подворье на Алтае

Погибших и пострадавших нет

17 мая 2026, 19:34, ИА Амител

Место происшествия / Фото: МЧС Республики Алтай

В Старом Кебезене вечером 16 мая произошел крупный пожар на территории частного подворья. Огонь охватил жилой дом, хозяйственные постройки и автомобиль. Об этом сообщили в МЧС Республики Алтай.

По данным ведомства, возгорание произошло на улице Новой в селе Старый Кебезень Турочакского района.

Площадь пожара составила 161 квадратный метр. В результате происшествия горели жилой дом, хозяйственные постройки и автомобиль.

Погибших и пострадавших нет.

На месте происшествия работали 18 пожарных и четыре единицы техники.