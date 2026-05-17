Вирусолог рассказал, возможны ли новые переносчики хантавируса в России

Хантавирусы передаются человеку при контакте с зараженными грызунами

17 мая 2026, 09:04, ИА Амител

Вирус / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Появление в России новых переносчиков опасного хантавируса Андес маловероятно из-за неподходящего климата и отсутствия необходимой кормовой базы. Об этом РИА Новости рассказал вирусолог, главный научный сотрудник НИЦЭМ имени Николая Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По словам специалиста, основными переносчиками вируса являются карликовые рисовые хомячки, которые обитают исключительно в Южной Америке.

«Карликовые рисовые хомячки, которые являются основными переносчиками опасного хантавируса Андес, обитают только в Южной Америке. Ситуация, при которой они могут перебраться жить в Россию, очень маловероятна», — отметил Альтштейн.

Ученый пояснил, что для жизни этим грызунам необходимы определенные климатические условия и привычная растительность, которой в России нет.

Хантавирусы передаются человеку при контакте с зараженными грызунами. Они способны вызывать геморрагическую лихорадку с почечным синдромом и хантавирусный легочный синдром.

Ранее вспышку хантавируса Андес зафиксировали на борту нидерландского круизного судна MV Hondius, отправившегося 1 апреля из Ушуайя. По данным СМИ, вирус выявили у 11 человек, трое заболевших скончались.