В России активизировались жуки, яд которых может вызвать ожоги

Биологи советуют не брать жуков в руки и не давить их

17 мая 2026, 12:05, ИА Амител

Опасный жук с ядом / Фото: "Shot Проверка"

В российских регионах начался сезон активности жука-майка — насекомого, способного выделять токсичное вещество кантаридин. Как предупреждают специалисты, контакт с ним может привести к ожогам кожи и даже отравлению. Об опасности жука-майки "Shot Проверке" рассказал биолог Илья Гомыранов. По его словам, насекомые наиболее активны с апреля по июнь и встречаются во многих регионах России.

Внешне жук-майка напоминает обычного майского жука, однако отличается строением тела. Насекомое не летает, имеет короткие мягкие надкрылья, которые не закрывают крупное брюшко, а также темный окрас с синим или фиолетовым металлическим отливом.

Специалист отметил, что жук не кусается и не жалит, однако при опасности выделяет вещество кантаридин. Именно оно представляет угрозу для человека.

При попадании на кожу токсин может вызвать жжение, покраснение и волдыри. Особую опасность вещество представляет при контакте со слизистыми оболочками или при попадании внутрь организма — в этом случае возможно отравление.

Биологи советуют не брать жуков в руки и не давить их, а также следить, чтобы с насекомыми не играли дети и домашние животные.

Если контакт все же произошел, специалисты рекомендуют сразу промыть кожу водой с мылом и не растирать поврежденный участок. При попадании вещества в глаза или появлении сильной реакции необходимо обратиться к врачу.

При этом жук-майка занесен в Красную книгу сразу в нескольких регионах страны. За уничтожение насекомого может грозить штраф до 5 тысяч рублей.