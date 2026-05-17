Врач объяснила, как снизить риск укусов клещей у маленьких детей
Эксперт рекомендовала по возможности избегать прогулок в местах с высокой травой
17 мая 2026, 14:09, ИА Амител
Совсем маленьких детей, которым нельзя использовать репелленты, можно защитить от клещей с помощью закрытой светлой одежды и москитных сеток. Об этом РИА Новости рассказала заведующая отделом эпидемиологии Центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае Любовь Семейкина.
По словам специалиста, во время прогулок ребенку стоит подбирать максимально закрытую одежду светлых оттенков — на ней клещей проще заметить.
«Одевайте ребенка в светлую закрытую одежду, заправляйте штаны в носки, используйте головные уборы. Осматривайте ребенка каждые 30–60 минут. Используйте москитные сетки на колясках и детских площадках», — посоветовала Семейкина.
Эксперт также рекомендовала по возможности избегать прогулок в местах с высокой травой и густыми кустарниками, где клещи встречаются чаще всего.
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