Врач объяснила, как снизить риск укусов клещей у маленьких детей

Эксперт рекомендовала по возможности избегать прогулок в местах с высокой травой

17 мая 2026, 14:09, ИА Амител

Клещ / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Совсем маленьких детей, которым нельзя использовать репелленты, можно защитить от клещей с помощью закрытой светлой одежды и москитных сеток. Об этом РИА Новости рассказала заведующая отделом эпидемиологии Центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае Любовь Семейкина.

По словам специалиста, во время прогулок ребенку стоит подбирать максимально закрытую одежду светлых оттенков — на ней клещей проще заметить.

«Одевайте ребенка в светлую закрытую одежду, заправляйте штаны в носки, используйте головные уборы. Осматривайте ребенка каждые 30–60 минут. Используйте москитные сетки на колясках и детских площадках», — посоветовала Семейкина.

Эксперт также рекомендовала по возможности избегать прогулок в местах с высокой травой и густыми кустарниками, где клещи встречаются чаще всего.