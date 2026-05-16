Врач предупредил об опасных осложнениях сезонной аллергии на пыльцу
Поллиноз может спровоцировать отек Квинке, приступ бронхиальной астмы и даже анафилактический шок
16 мая 2026, 15:33, ИА Амител
Весной и летом аллергики страдают от чихания, зуда в глазах и заложенности носа — это проявления поллиноза (сезонной аллергии на пыльцу растений). В отдельных случаях, предупреждает врач-терапевт Юсуповской больницы Андрей Костечко, он может привести к серьезным осложнениям, пишет "Газета.ру".
Какие осложнения возможны
В тяжелых случаях на фоне поллиноза может развиться аллергическая форма бронхиальной астмы. Прямое летальное осложнение от самого поллиноза встречается крайне редко, однако опасность представляют его тяжелые проявления и осложнения:
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анафилактический шок (хотя такой сценарий крайне редок);
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тяжелый приступ аллергической бронхиальной астмы с острой дыхательной недостаточностью;
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отек Квинке, в том числе отек гортани, нарушающий проходимость дыхательных путей.
Кто в группе риска
Особую опасность поллиноз несет:
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тем, у кого уже диагностирована бронхиальная астма — пыльца может спровоцировать тяжелый приступ;
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людям с тяжелыми аллергическими реакциями в анамнезе (ранее перенесенный отек Квинке или анафилаксия);
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тем, у кого в прошлом отмечались осложнения на фоне поллиноза;
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людям, не получающим адекватного лечения при выраженных симптомах.
Как защититься
Чтобы минимизировать контакт с пыльцой, эксперт советует:
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ограничить пребывание на улице в период активного цветения, особенно с 9 до 11 часов утра, когда концентрация пыльцы максимальна;
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избегать прогулок в парках, рощах и вдоль аллей;
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после улицы промывать глаза, нос и лицо, менять одежду и принимать душ;
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поддерживать чистоту в помещении, использовать пылесос с HEPA-фильтром.
Как лечить
Лечение должен назначать только врач. Для диагностики могут потребоваться кожные пробы, общий анализ крови и исследование уровня иммуноглобулинов. В зависимости от результатов врач может рекомендовать антигистаминные препараты, топические глюкокортикостероиды, ингаляторы, сосудосуживающие средства или специфическую иммунотерапию.
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