Врач предупредил об опасных осложнениях сезонной аллергии на пыльцу

Поллиноз может спровоцировать отек Квинке, приступ бронхиальной астмы и даже анафилактический шок

16 мая 2026, 15:33, ИА Амител

Пыльца / Фото: сгенерировано ИИ "Яндекс" / amic.ru

Весной и летом аллергики страдают от чихания, зуда в глазах и заложенности носа — это проявления поллиноза (сезонной аллергии на пыльцу растений). В отдельных случаях, предупреждает врач-терапевт Юсуповской больницы Андрей Костечко, он может привести к серьезным осложнениям, пишет "Газета.ру".

Какие осложнения возможны

В тяжелых случаях на фоне поллиноза может развиться аллергическая форма бронхиальной астмы. Прямое летальное осложнение от самого поллиноза встречается крайне редко, однако опасность представляют его тяжелые проявления и осложнения:

анафилактический шок (хотя такой сценарий крайне редок);

тяжелый приступ аллергической бронхиальной астмы с острой дыхательной недостаточностью;

отек Квинке, в том числе отек гортани, нарушающий проходимость дыхательных путей.

Кто в группе риска

Особую опасность поллиноз несет:

тем, у кого уже диагностирована бронхиальная астма — пыльца может спровоцировать тяжелый приступ;

людям с тяжелыми аллергическими реакциями в анамнезе (ранее перенесенный отек Квинке или анафилаксия);

тем, у кого в прошлом отмечались осложнения на фоне поллиноза;

людям, не получающим адекватного лечения при выраженных симптомах.

Как защититься

Чтобы минимизировать контакт с пыльцой, эксперт советует:

ограничить пребывание на улице в период активного цветения, особенно с 9 до 11 часов утра, когда концентрация пыльцы максимальна;

избегать прогулок в парках, рощах и вдоль аллей;

после улицы промывать глаза, нос и лицо, менять одежду и принимать душ;

поддерживать чистоту в помещении, использовать пылесос с HEPA-фильтром.

Как лечить

Лечение должен назначать только врач. Для диагностики могут потребоваться кожные пробы, общий анализ крови и исследование уровня иммуноглобулинов. В зависимости от результатов врач может рекомендовать антигистаминные препараты, топические глюкокортикостероиды, ингаляторы, сосудосуживающие средства или специфическую иммунотерапию.