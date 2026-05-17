Такой день. Доходы игорной зоны и резкое похолодание в начале недели

О главных событиях за 17 мая

17 мая 2026, 23:38, ИА Амител

Такой день. Барнаул / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайском крае единственная игорная зона региона — "Сибирская монета" — по итогам 2025 года заработала 1,1 млрд рублей. Несмотря на рост выручки, прибыль казино снизилась на фоне увеличения расходов. Как следует из финансовых показателей, выручка игорной зоны за прошлый год увеличилась на 3,3% по сравнению с 2024-м. При этом годом ранее темпы роста были значительно выше — тогда доходы стали больше сразу на 17,3%.

В Барнауле после прокурорской проверки контактной выставки "Лемурия Парк" в ТРЦ "Пионер" изъяли пятерых лемуров. Животных передали в зоопарки Алтайского края и Республики Алтай после выявления нарушений правил содержания и использования. Как сообщили в региональной прокуратуре, проверку организовали после информации от Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай о возможных нарушениях на выставке.

В Благовещенке ночью 17 мая произошел пожар на территории частного подворья. Огонь уничтожил сарай, полторы тонны зерна и 40 кур. По данным спасателей, к моменту прибытия первого пожарного подразделения пламя уже полностью охватило надворные постройки. Площадь возгорания составила около 40 квадратных метров.

В Майме пожарные утром 12 мая спасли кошку, упавшую в выгребную яму. Самостоятельно выбраться животное не смогло, поэтому хозяевам пришлось обращаться за помощью к спасателям. Питомец оказался в ловушке, а попытки владельцев достать его самостоятельно результата не принесли.

В Алтайском крае новая неделя начнется с похолодания, дождей и ночных заморозков. По прогнозам синоптиков, в ночь на 18 мая температура местами по региону может опуститься до -5 градусов. Днем в понедельник воздух прогреется максимум до +12 градусов. Об ухудшении погодных условий предупредили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю. В ведомстве уточнили, что заморозки ожидаются сразу в нескольких районах края.