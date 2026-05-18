Местами кратковременные дожди и +17. Какая погода ждет Алтайский край 18 мая
Порывы ветра достигнут 15 м/с
18 мая 2026, 06:00, ИА Амител
Весна и дождь / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru
До +17 градусов ожидается в Алтайском крае днем 18 мая, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
В целом по краю температура составит +7...+12 градусов. Преимущественно без осадков, по востоку местами кратковременные дожди. Ветер северный, 5–10 м/с, местами порывы до 15 м/с.
В Барнауле ожидается +9...+11 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северный, 5–10 м/с.
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