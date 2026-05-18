Местами кратковременные дожди и +17. Какая погода ждет Алтайский край 18 мая

Порывы ветра достигнут 15 м/с

18 мая 2026, 06:00, ИА Амител

Весна и дождь / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

До +17 градусов ожидается в Алтайском крае днем 18 мая, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

В целом по краю температура составит +7...+12 градусов. Преимущественно без осадков, по востоку местами кратковременные дожди. Ветер северный, 5–10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В Барнауле ожидается +9...+11 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северный, 5–10 м/с.