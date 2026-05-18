Как площадь у библиотеки в Рубцовске стала новым местом притяжения

Жители пять лет назад поддержали обновление территории на проспекте Ленина, а сейчас могут отдать голос за новые территории

18 мая 2026, 11:00, ИА Амител

Площадь у библиотеки и музея / Фото: администрация Рубцовска

Площадь у Центральной городской библиотеки и краеведческого музея в Рубцовске несколько лет назад получила новую жизнь. Территория на проспекте Ленина, 137–137Б, перестала служить только коротким путем между городскими улицами и превратилась в место для прогулок, встреч, чтения и культурных событий.

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Раньше по участку на "красной линии" проспекта Ленина каждый день проходили сотни жителей. Люди шли здесь с проспекта Рубцовского в переулок Гражданский и обратно. У пространства существовала в основном утилитарная функция — помочь быстро пройти из одной точки в другую.

При этом рядом работают сразу два важных культурных учреждения Рубцовска — Центральная городская библиотека и краеведческий музей. Их посещают горожане разного возраста, поэтому территория вокруг требовала более продуманного подхода.

Во время разработки концепции специалисты предложили уйти от идеи обычного транзитного участка. Пространство решили превратить в зону спокойного отдыха, общения, обмена знаниями и камерных событий.

Площадь у библиотеки и музея / Фото: из архивного фонда Центральной библиотеки

Литературная аллея и новые маршруты

В 2021 году жители Рубцовска проголосовали за обновление территории. Проект включили в план работ на 2022 год. На его реализацию из федерального, краевого и местного бюджетов направили более 13 млн рублей.

После благоустройства у библиотеки появилась новая пешеходная зона. На территории высадили почти 500 растений из сибирских питомников. Вдоль проспекта Ленина оформили аллею из 33 рябин — по числу букв русского алфавита. Маршрут дополнили арт-объекты в виде литер "А" и "Я".

Растения здесь связали с литературными образами. В пространстве можно увидеть березу Есенина, дуб Толстого, калину Шукшина и рябину Цветаевой. Благодаря этому участок подходит для ботанических квестов, прогулок с экскурсоводом и литературных маршрутов.

Малые архитектурные формы выполнили в едином стиле. В оформлении использовали дерево, металл и гранит. Также на площадке организовали освещение, чтобы пространство оставалось комфортным в вечернее время.

Жители выбирают новые объекты

Сейчас жители Рубцовска и других городов Алтайского края снова голосуют за территории, которые обновят в следующем году по национальному проекту "Инфраструктура для жизни".

Отдать голос можно до 12 июня 2026 года на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru.