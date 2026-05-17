В АТОР рассказали, почему отдых в Азии стал дешевле для россиян

Российские туристы быстрее возвращаются к путешествиям даже после кризисных ситуаций

17 мая 2026, 15:06, ИА Амител

Таиланд / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Отели в странах Азии начали активнее предоставлять скидки на проживание из-за снижения потока туристов из Европы. По мнению представителей туротрасли, это может сделать отдых в азиатских странах более привлекательным для россиян. Об этом в интервью РИА Новости рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России и гендиректор Space Travel Артур Мурадян.

По словам эксперта, сокращение числа европейских туристов особенно заметно в странах Азии, куда путешественники обычно добирались через стыковки на Ближнем Востоке.

«Падение европейского рынка есть везде, особенно в тех странах, куда европейцы летели со стыковкой на Ближнем Востоке, а это вся Азия. И это ведет к тому, что везде можно найти отели, которые дают скидки, так как испытывают дефицит туристов», — отметил Мурадян.

Он также подчеркнул, что российские туристы быстрее возвращаются к путешествиям даже после кризисных ситуаций, тогда как жители Европы чаще предпочитают отдых внутри своего региона.

Кроме того, представитель туриндустрии считает, что в ближайшее время туроператоры начнут активнее предлагать скидки и акции раннего бронирования на осенне-зимний сезон, чтобы оценить спрос среди российских путешественников.