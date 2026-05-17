В финансовой разведке России объяснили, как будут контролировать доходы блогеров
Основная задача Росфинмониторинга — предотвращать попадание преступных доходов в финансовую систему
17 мая 2026, 13:08, ИА Амител
Росфинмониторинг не выделяет блогеров или представителей отдельных профессий в особую категорию для финансового контроля. Ведомство одинаково реагирует на любые нарушения финансового законодательства вне зависимости от публичности человека. Об этом в интервью РИА Новости заявил статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.
По словам Негляда, финансовая разведка не ведет отдельного наблюдения за блогерами и не рассматривает профессиональные сообщества по специальным критериям.
«Мы не рассматриваем блогеров отдельно, и вообще, как правило, не выделяем какие-то профессиональные сообщества. Для нас либо ты нарушаешь закон, либо нет», — подчеркнул он.
Замглавы ведомства пояснил, что основная задача Росфинмониторинга — предотвращать попадание преступных доходов в финансовую систему, а также пресекать финансирование террористической и экстремистской деятельности.
«Мы следим за тем, чтобы преступные доходы не попадали в финансовую систему, либо средства не направлялись на финансирование террористической либо экстремистской деятельности, и это не связано с публичной деятельностью отдельных лиц», — отметил Негляд.
Он также признал, что случаи блокировки счетов блогеров часто становятся широко обсуждаемыми в публичном пространстве, из-за чего может складываться впечатление об особом внимании к этой категории граждан.
«Это искажение восприятия», — заявил представитель ведомства.
По его словам, усиленный контроль начинается только при выявлении нарушений, независимо от статуса или профессии человека.
«На самом деле, внимание финансовой разведки ко всем ровное. Если мы видим нарушение, начинаем усиленный контроль. И если он оказывается блогером, то эта история часто оказывается на слуху», — добавил Негляд.
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