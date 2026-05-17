В финансовой разведке России объяснили, как будут контролировать доходы блогеров

Основная задача Росфинмониторинга — предотвращать попадание преступных доходов в финансовую систему

17 мая 2026, 13:08, ИА Амител

Блогер / Изображение сгенерировано с помощью нейросети "Шедеврум" / amic.ru

Росфинмониторинг не выделяет блогеров или представителей отдельных профессий в особую категорию для финансового контроля. Ведомство одинаково реагирует на любые нарушения финансового законодательства вне зависимости от публичности человека. Об этом в интервью РИА Новости заявил статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.

По словам Негляда, финансовая разведка не ведет отдельного наблюдения за блогерами и не рассматривает профессиональные сообщества по специальным критериям.

«Мы не рассматриваем блогеров отдельно, и вообще, как правило, не выделяем какие-то профессиональные сообщества. Для нас либо ты нарушаешь закон, либо нет», — подчеркнул он.

Замглавы ведомства пояснил, что основная задача Росфинмониторинга — предотвращать попадание преступных доходов в финансовую систему, а также пресекать финансирование террористической и экстремистской деятельности.

«Мы следим за тем, чтобы преступные доходы не попадали в финансовую систему, либо средства не направлялись на финансирование террористической либо экстремистской деятельности, и это не связано с публичной деятельностью отдельных лиц», — отметил Негляд.

Он также признал, что случаи блокировки счетов блогеров часто становятся широко обсуждаемыми в публичном пространстве, из-за чего может складываться впечатление об особом внимании к этой категории граждан.

«Это искажение восприятия», — заявил представитель ведомства.

По его словам, усиленный контроль начинается только при выявлении нарушений, независимо от статуса или профессии человека.