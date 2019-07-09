Педагогическая составляющая всегда была важной частью всех направлений подготовки в Алтайском государственном университете. Получаемые выпускниками классического университета компетенции в области педагогики позволяли им успешно работать не только преподавателями вузов, средних специальных заведений, но и общеобразовательных школ. Многие выпускники АлтГУ связали свою жизнь со школой, стали директорами лучших школ и гимназий Барнаула: Г.В. Татарникова (МБОУ "Гимназия № 42"), А.В. Громов (МБОУ "Гимназия № 22"), В.В. Сургаева (МБОУ СОШ № 127) и др.

Заметим, что на протяжении многих лет АлтГУ – единственный вуз Алтайского края, готовящий учителей химии, а в столице региона желающие получить профессию учителя биологии, географии и химии могут сделать это только в опорном университете. Сейчас в Алтайском крае насчитывается большое количество сельских малокомплектных школ, которые испытывают большой дефицит педагогических кадров. Поэтому в Институте педобразования АлтГУ решили уйти от модели моноподготовки учителей и выйти на направления смежных специальностей: "Химия/Биология", "Биология/География" и т.п.

"Будущее за специалистами на стыке разных областей, какую бы профессиональную сферу вы ни избрали. Самый простой и надежный способ стать успешным на рынке труда – это необычная карьерная траектория, владение междисциплинарными компетенциями. Например, в области биологии и химии или географии и экономики. Именно это обстоятельство, прежде всего, и будет определять конкурентное преимущество наших выпускников", – говорит директор Института педагогического образования АлтГУ, доктор педагогических наук, профессор Ольга Морозова.

В Институте педобразования АлтГУ абитуриентам, поступившим на новые направления, обещают изучение учебных дисциплин, которые не только являются продолжением известных школьных предметов, но и абсолютно новых, аналогов которых нет в учебном плане школы. Например, таких, как биология индивидуального развития, микробиология, цитология, генетика, биотехнология, биологические основы поведения человека, теория эволюции, этология, биохимия, аналитическая и экологическая химия, неорганический синтез, органический синтез, нанотехнологии в биологии и химии, химические технологии, химический эксперимент, прикладная химия, агрохимия с основами почвоведения, методика обучения учащихся биологии и химии, практикум по решению школьных биологических и химических задач, территориальный маркетинг, геоинформационные системы, экономическая биометрика, основы экономики и система рыночных отношений, управление личными финансами, основы предпринимательства и создание собственного дела, потребительское право, занимательная география, экономические игры, педагогика, психология, культура речи педагога, педагогическая драматизация, персональное репетиторство и др.

Кроме того, студентам гарантируют возможность участия в программах академической мобильности, связанных с обучением за рубежом, обретение зарубежного опыта, интеграции лучших образовательных практик с достижениями в области отечественной педагогики, позволяющее тем самым осуществлять выход в профессию на уровне мировых стандартов.

Генриетта Татарникова, выпускница биологического факультета АлтГУ 1988 г., директор гимназии № 42 так говорит о преимуществах получения педагогических специальностей в опорном университете:

"Преимущества есть, и большие. Если мы посмотрим возрастной состав учителей химии, биологии, географии в Барнауле, то увидим, что это люди в пределах 50 лет. Молодежи очень мало. У нас в школе четыре преподавателя биологии. Они все выпускники биофака АлтГУ. Плюс учителя химии, тоже выпускники АлтГУ. А в целом по кадровому составу около 30% – выпускники классического университета. Для таких специалистов характерно стремление к познанию нового, глубокие метапредметные теоретические знания. Они умеют мыслить и объединять несколько направлений при решении проблемы".

Обучение по направлениям "Бакалавриат с двумя профилями подготовки" ("Биология/Химия" или "География/Экономика") осуществляется как на бюджетной, так и внебюджетной основах. Абитуриенты представляют результаты ЕГЭ по русскому языку, обществознанию и математике. Прием документов идет с 19 по 26 июля. Все подробности на сайте Института педобразования АлтГУ.