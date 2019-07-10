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Кибератаки и рост тарифов: какие подводные камни таит цифровизация энергетики

, ИА "Амител"
Что не так с повсеместной цифровизацией и почему к этому нужно подходить с осторожностью

Цифровизация становится привычным трендом в нашей жизни. Современные технологии и новые подходы к бизнес-процессам внедряются во всех отраслях, в том числе и в электроэнергетике. Но наряду с удобством цифровая трансформация таит в себе серьезные опасности. И об этом все чаще сегодня говорят эксперты. Что не так с повсеместной цифровизацией и почему к этому нужно подходить с осторожностью, в эфире радио "Эхо Москвы в Барнауле" рассказал заместитель генерального директора "Барнаульской сетевой компании" Алексей Бакунин. Amic публикует интересные моменты из интервью. 

Цифровые иллюзии

– Алексей Викторович, что можно считать цифровой трансформацией в электроэнергетике?

– Это перевод традиционных бизнес-процессов в цифровую область с помощью электронно-вычислительных средств, которые сегодня широко распространены в нашей жизни. Лучше объяснить это на простом и понятном примере: когда-то письма писали пером и отправляли курьерами. В этом случае на доставку уходило больше месяца. Цифровизация позволила отправлять тексты через смартфоны или компьютеры, сейчас они практически мгновенно приходят получателю. Сократилось время и количество механических действий, часть процессов стала автоматизированной, часть ускоренной по времени.

То же самое происходит и в энергетике. В последнее время цифровизация охватывает всевозможные расчеты и измерения, которые энергетики используют в работе. Уже сейчас система сама может собирать данные, их анализировать и выдавать отчеты. Если пойти еще дальше, то в будущем сможет принимать решения. Однако общая тенденция такова, что, внедрение цифровых технологий в отрасль проходит не так быстро и не так радужно, как хотелось бы некоторым спикерам, активно продвигающим эту идею.

– Вспоминается неудачный опыт компании General Electric. Она одна из первых в 2012 году стала заниматься цифровой трансформацией и инвестировала в это направление четыре миллиарда долларов, но через шесть лет признала, что эта дорогостоящая идея была ошибкой.

– General Electric занималась разработкой программного обеспечения для производственных процессов. И хотела быть в этом направлении первой. Но компания столкнулась с тем, что ее потенциальные клиенты имеют сложные бизнес-процессы. Описать их быстро, без подробного изучения и корректировок, было достаточно сложно. По-простому выполнить такую задачу не получилось, а сложные варианты растянулись во времени и имели множество нюансов. Выяснилось, что правильно и корректно подготовить программное обеспечение не так просто.

Если это проецировать на российскую действительность, то у нас трудностей еще больше, поскольку реформирование отрасли все еще продолжается. Правительство часто вносит изменения, и мы вынуждены перенастраивать традиционные налаженные процессы. Если это делать с использованием программ, то внедрять новые подходы будет еще сложнее. Сначала нужно будет подготовить нормативные документы, потом написать программу и затем уже ее применять.

Экономический фантом

– К тому же такое внедрение должно иметь экономический эффект?

– На эту тему есть одна невыдуманная история из жизни про известного производителя зубной пасты. На фабрике работал конвейер, на котором тюбики наполнялись зубной пастой и упаковывались в коробочки, чтобы потом поступить в продажу. Вдруг потребители стали получать пустые тюбики. На предприятии собрали экспертов и стали думать, как решить проблему. В итоге определили, что тюбики будут взвешивать. Установили систему весов, но через какое-то время проблема повторилась. Оказалось, что система дает сбой, компьютер зависает, весы не реагируют и тюбики проскакивают пустыми. Опять созывается комиссия, для контроля работы компьютера наняли человека. В результате, когда через какое-то время директор заходит на производство, то он видит, что компьютер выключен, весы лежат в стороне, ответственный товарищ сидит и читает книжку, а у конвейера стоит обычный вентилятор, который сдувает с ленты пустые тюбики. То самое простое решение, которое всегда можно найти.

С цифровизацией такая же ситуация. Не всегда надо выбирать сложные решения, чтобы получить экономический эффект.

– Если говорить о таких направлениях цифровой трансформации, как внедрение интеллектуальной системы учета электроэнергии и установка "умных" счетчиков, то за счет каких средств они будут реализованы?

– Интеллектуальный прибор учета – первая и самая простая ступень цифровизации. От нее будут отталкиваться при решении всех последующих задач. Такой счетчик будет источником сведений, которые будут положены в основу формирования процессов в электрических сетях.

За приборы учета с 1 июля следующего года будут отвечать сетевые и сбытовые компании. Они будут устанавливать интеллектуальные электросчетчики, которые постепенно заменят обычные. Законом определены сроки и порядок.

Затраты на приобретение "умного" счетчика и его установку будут включены в тариф для потребителей. В большей степени это коснется юридических лиц, поскольку для физических существуют ограничения в виде индекса тарифной нагрузки.

– Скажите честно, насколько вырастут тарифы на электричество?

– У категории "прочие потребители" он может повыситься в среднем на 15%. Это приличный рост тарифа на фоне низкой экономической эффективности от внедрения "умных" счетчиков у тех организаций, где грамотно выстраивали работу, целенаправленно и системно боролись с потерями электроэнергии в сетях. В таких компаниях уже достигнуты результаты, но приборы учета все равно надо ставить и получать эффект, а его получать не с чего, поскольку все налажено и работает.

Условная безопасность

– Нужно ли нам, обычным потребителям, бояться возможных перебоев в подаче электроэнергии из-за хакерских атак?

– Цифровизация заключается в переводе процессов в цифровую плоскость, поэтому часть работы будет выполнять компьютер. Он может отдавать команды и принимать какие-то решения в соответствии с заданным алгоритмом. Как раз любое вмешательство в этот алгоритм может вызвать определенные негативные последствия. И такая опасность есть. Мы все видим, что происходит в мире. Например, события в Венесуэле, где хакерские атаки привели к отключениям порядка 80% потребителей электроэнергии, включая больницы и другие социальные объекты. 

Ряд стран проводят форум среди программистов, которые на практике тестируют цифровые платформы и надежность программного обеспечения. На таком форуме один из участников скачал пиратскую версию программы и за час устроил хакерскую атаку на объект энергетики.

Для того чтобы такого не допустить, требуются определенные стандарты безопасности, которые предстоит утвердить нашему правительству. На сегодняшний день они не разработаны и проектов я не видел.

Но думаю, оценивая подобные риски, наше правительство примет все меры, чтобы их минимизировать или вовсе исключить. Нужны стандарты на протоколы приборов учета, на передачу данных и так далее. Времени на их разработку, сертификацию и внедрение осталось не так много. Уже меньше года.

– В целом как можете оценить цифровизацию в сфере электроэнергетики?

– Положительные моменты есть. И все же, на мой взгляд, переход на новые цифровые технологии должен проходить взвешенно и с обязательной обкаткой в пилотных регионах.

Беседовала Ася Хлыновская

Автор:
Ася Хлыновская руководитель радиослужбы 5944-66

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