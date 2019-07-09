Бийчане обсуждают загадочно умершую в городе змею

Бийчанин выложил в социальной сети фотографии мертвой змеи на асфальте, уточнив, что не знает ее рода и даже не догадывается от чего она могла умереть.

"Найдена на дороге в промзоне. От чего умерла непонятно, вроде целая", — подписал горожанин пост про находку в паблике "Инцидент Бийск".

Некоторые комментаторы стали шутить по этому поводу.

"Вышла на дорогу поняла, что в Бийске и померла", — посмеялся один из подписчиков.

В комментариях развернулась бурная дискуссия по вопросу, кто изображен на фотографиях. Мнения разделились примерно пополам: одна половина настаивала, что это гадюка, в то время как другая видела на кадре узорчатого полоза.

"Какая гадюка? Зрачок не вертикальный, голова не треугольная. Киля нет на чешуйках. Щитки симметрично", — аргументировал один из противников первой версии.

Впрочем, свои аргументы были и ее сторонников.

"Полоз коричнево серый. А этот экземпляр весь серый", — утверждали они.

Эксперты напоминают, что при виде змеи лучше не совершать резких движений. Она не будет нападать, если не почувствует угрозы. Если змея близко – следует замереть, если далеко – спокойно обойти стороной.