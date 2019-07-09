Роспотребнадзор по Республике Алтай потребовал от турбазы "Парк-отель Манжерок" устранить нарушения, угрожающие здоровью посетителей, сообщает официальный сайт ведомства.

После нескольких случаев заболевания посетителей острой кишечной инфекцией эксперты провели проверку туристической базы. Особое внимание уделено организации питания посетителей.

Проверяющие выяснили, что причиной отравлений стало несоблюдение санитарно-дезинфекционного режима в столовой, а также безответственное отношение работников к своим обязанностям.

"Сотрудники не соблюдают правила личной гигиены, — уточняет пресс-служба республиканского Роспотребнадзора. — По результатам лабораторных исследований обнаружены бактерии группы кишечной палочки в смывах с рук у 2 работников пищеблока, а также в смывах с разделочного инвентаря на пищеблоке".

Также у ревизоров возникли претензии по поводу отсутствия санитарных книжек у работников и регулярных осмотров на предмет гнойничковых заболеваний и ОРЗ.

Проверяющие обратили внимание и на нарушения правил мыться посуды, которая обрабатывается уксусом, а не моющими средствами.

Нарекания со стороны Роспотребнодзора возникли и к качеству воды.

"Контроль эффективности работы бактерицидной установки для обеззараживания воды из скважины не проводится, — констатировали в ведомстве. — Исследование воды показало ее несоответствие гигиеническим нормативам по микробиологическим и химическим показателям".

По результатам мероприятия руководству предприятия выдано предписание устранить нарушения и назначены сроки, в течение которых оно должно быть исполнено. В отношении виновных начато административное производство.

Роспотребнадзор уточняет, что отравившиеся туристы получили квалифицированную медицинскую помощь. После выздоровления они уехали домой.