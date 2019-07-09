Вторник, 9 Июль, 22:33

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,77
€ 71,46
Обь
261см -29

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Опрессовка-2019День поля - 2019ЕГЭ-2019
Новости

Роспотребнадзор выявил кишечную палочку в турбазе на Алтае

, ИА "Амител"
Проверку провели после отравления нескольких туристов
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Роспотребнадзор по Республике Алтай потребовал от турбазы "Парк-отель Манжерок" устранить нарушения, угрожающие здоровью посетителей, сообщает официальный сайт ведомства.

После нескольких случаев заболевания посетителей острой кишечной инфекцией эксперты провели проверку туристической базы. Особое внимание уделено организации питания посетителей.

Проверяющие выяснили, что причиной отравлений стало несоблюдение санитарно-дезинфекционного режима в столовой, а также безответственное отношение работников к своим обязанностям.

"Сотрудники не соблюдают правила личной гигиены, — уточняет пресс-служба республиканского Роспотребнадзора. — По результатам лабораторных исследований обнаружены бактерии группы кишечной палочки в смывах   с рук у 2 работников пищеблока,  а также в смывах с разделочного инвентаря на пищеблоке".

Также у ревизоров возникли претензии по поводу отсутствия санитарных книжек у работников и регулярных осмотров на предмет гнойничковых заболеваний и ОРЗ.

Проверяющие обратили внимание и на нарушения правил мыться посуды, которая обрабатывается уксусом, а не моющими средствами.

Нарекания со стороны Роспотребнодзора возникли и к качеству воды.

"Контроль эффективности работы бактерицидной установки для обеззараживания воды из скважины не проводится, — констатировали в ведомстве. — Исследование воды показало ее несоответствие гигиеническим нормативам по микробиологическим и химическим показателям".

По результатам мероприятия руководству предприятия выдано предписание устранить нарушения и назначены сроки, в течение которых оно должно быть исполнено. В отношении виновных начато административное производство.

Роспотребнадзор уточняет, что отравившиеся туристы получили квалифицированную медицинскую помощь. После выздоровления они уехали домой.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июль 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
22:30
Активисты хотят устроить раскопки на площади Свободы в Барнауле 0
21:57
Экс-начальнику отдела полиции Бердска дали условный срок за аферу 0
20:58
Роспотребнадзор выявил кишечную палочку в турбазе на Алтае 0
20:13
Путин отказался от санкций против Грузии 0
19:54
Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа 0
19:28
Бийчане обсуждают загадочно умершую в городе змею 0
19:07
Жительница Алтая, сломавшая ногу приемному сыну, получила условное наказание 0
18:37
Володин: в отношениях России с Грузией необходима профилактика 0
17:55
Россияне назвали подбрасывание наркотиков обычной практикой полиции 1
17:26
Минсельхоз отреагировал на массовую гибель пчел в регионах 3
16:38
Количество выпускников, получивших 100 баллов на ЕГЭ, подсчитали на Алтае 0
16:09
Анкету для выявления онкозаболеваний предложили заполнить жителям Алтая 2
15:53
Назван самый частый способ хищения средств со счетов россиян 4
15:32
АлтГУ начал набор студентов на уникальный образовательный профиль 3
15:31
Самых богатых чиновников России назвал Forbes: совокупный доход $1,1 млрд 6
15:08
Жителя Горного Алтая судят за удар подруге в нос 0
14:59
Путин подарил красноярскому школьнику щенка золотистого ретривера 7
14:31
Голикова: в 2019 году диспансеризацию должны пройти 62 млн россиян 10
14:18
Алтайского подростка после удара током на ж/д путях осмотрит невролог 14
14:02
Расти большая. Алтайским учителям повысят зарплаты 17
13:59
Названы самые опасные для здоровья сферы деятельности в России 0
13:41
Глава Забайкалья лишил чиновников служебного транспорта и сэкономил 800 тысяч 4
13:20
Зоозащитники намерены спасти стаю бродячих собак в Барнауле 26
12:46
Запрет рекламы лекарств рассмотрит Госдума: чтобы люди не лечились сами 8
12:30
МЧС объявило штормпрогноз из-за жары в Алтайском крае 0
12:15
Экс-защитник "Спартака" Дмитрий Ананко сыграл с детьми в футбол в Барнауле 0
12:07
Гибель 13-летнего мальчика в озере на Алтае проверяет СК 0
11:56
Автобус сбил 15-летнего велосипедиста в Барнауле 11
11:39
Причины для отказа работнику в отпуске уточнили в Роструде 1
11:28
Мэр Рубцовска назначил нового заместителя 0
11:14
Депутат Госдумы увидела из космоса бомбардировку Донбасса 9
10:54
Соперниками "Динамо-Алтай" в первенстве ВХЛ станут восемь команд 0
10:31
Превратить обычный телевизор в медиацентр при минимальных затратах – реально ли 1
10:05
В Горно-Алтайске осудили мужчин, забетонировавших бийчанина в туалете 0
09:46
Бумажные проездные для льготников отменят в Барнауле 6
09:31
В Барнауле открытие новой клиники увеличило доступность медпомощи 2
09:16
Экс-чиновника мэрии Новосибирска осудили за попытку мошенничества 0
09:01
На долгую память: яркий магнит с фото станет лучшим подарком 0
08:46
Росавтодор возьмет на баланс трассу до Телецкого озера 5
08:34
На Алтае выявили самую высокую природную радиацию в России 2
08:02
Открытый космос для возможностей: почему бизнесу нужен офис в формате open-space 0
07:50
Прогноз погоды в Алтайском крае: до +32°C, дожди и грозы 0
07:41
Росстат отчитался о нулевой инфляции в России 13
07:34
Для вынесения вердикта по делу об убийстве Михаила Седова выбрали присяжных 29
07:15
Новые предметы и проекты: какие изменения произойдут в школах с 1 сентября 12
07:01
Человек, кот и пес: книги, которые заставят ваше сердце растаять 0
06:30
Роллердром, спорткомплекс и скамья влюбленных: как обновят парк в Новоалтайске 0
06:01
Второй иностранный язык станет обязательным в алтайских школах с 1 сентября 39
23:47
Сын российского "мясного короля" Владимира Маругова погиб в ДТП на мотоцикле 27
23:19
Священник РПЦ заявил, что женщины "слабее умом, чем мужчины" 26

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.