В Барнауле появился новый сервис – AUTO.rent*. Теперь у жителей и гостей города есть удобный способ взять или сдать авто в аренду.

Суть проекта заключается в следующем. Если вы периодически не пользуетесь машиной и какое-то время она просто стоит, почему бы не заработать на этом? Регистрируетесь на сайте, размещаете информацию об автомобиле, принимаете заказы и получаете прибыль.

Если у вас автопрокатная компания, выполняете те же действия и получаете еще один канал для привлечения клиентов. При этом общаетесь с заказчиками напрямую, без каких-либо комиссий. Удобно? Очень!

Помимо возможности аренды и проката авто в Барнауле, сервис помогает найти машину для любой ситуации более чем в 200 других городах: деловая или личная поездка, путешествия, ремонт личного автомобиля. В общей базе сервиса – тысячи предложений различных марок и моделей автомобилей.

Что нужно знать о прокате авто в Барнауле на AUTO.rent?

1. Сервис не является автопрокатом в привычном понимании.

Он предоставляет информацию по аренде авто непосредственно от владельцев и создан для того, чтобы вы могли быстро связаться и договориться о сделке.

2. На сервисе зарегистрированы десятки тысяч проверенных пользователей.

У вас есть возможность быстро запросить все документы заказчика, необходимые для аренды.

3. У сервиса нет комиссий и посредников.

Заказчик общается и рассчитывается с владельцем авто напрямую. Прозрачность сделки гарантирует стандартный договор аренды.

4. Для быстрого общения предусмотрен чат.

А в ближайшее время появится функция бесплатных звонков между арендодателями и их клиентами.

Также сервис реализован в виде удобных мобильных приложений. Пользователям доступен личный кабинет для отслеживания заказов или просмотра истории поездок, календарь бронирований и мгновенные уведомления обо всех этапах сделки.

Удобство сервиса уже оценили тысячи людей: одни смогли найти подходящий автомобиль для поездки, другие – заработать! Попробуйте и вы новый способ проката и аренды машин в Барнауле.

*АВТО.рент – прим.ред.