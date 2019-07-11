"Ростелеком" планирует досрочно завершить федеральный проект "Устранение цифрового неравенства" в 2019 году и приступает к масштабному подключению социальных объектов в рамках программы "Цифровая экономика". Об этом оператор сообщил на заседании правительства Республики Алтай с участием врио губернатора региона Олега Хорохордина и заместителя председателя правительства Российской Федерации Максима Акимова.

"Ростелеком", как исполнитель программы "Устранение цифрового неравенства", должен к 2020 году построить и запустить точки доступа к беспроводному интернету в 53 малых селах региона. В 2016–2018 годах компания организовала услугу в 13 населенных пунктах: села Верх-Карагуж, Подгорное, Усть-Муны Майминского района, Каракол и Хабаровка Онгудайского района, Узнезя и Усть-Сема Чемальского района и в других. В 2019 году оператор выполнил строительно-монтажные работы еще в 13 селах Онгудайского, Чемальского и Чойского районов.

"Уверен, что благодаря реализации мероприятий нацпрограммы "Цифровая экономика Российской Федерации" и программе по устранению цифрового неравенства нам удастся провести интернет в те населенные пункты, где его еще нет. Надеюсь, что за интернетом придут и другие операторы связи", — заявил на совещании врио главы Республики Олег Хорохордин.

В течение лета "Ростелеком" построит волоконно-оптические линии связи до сел Баштала и Березовка Усть-Коксинского района. Жители населенных пунктов смогут пользоваться бесплатным Wi-Fi без ограничения объема трафика уже в сентябре 2019 года. Еще в 25 селах республики оператор ведет проектно-изыскательные работы для оценки объемов и принятия технического решения.

"Работы идут в тяжелых условиях горной местности. Чтобы определить участки строительства оптической сети, наши специалисты проезжают десятки километров на лошадях. Несмотря на сложности рельефа, мы планируем завершить работы на год раньше срока: в оставшиеся по проекту 27 малых сел построим оптику в 2019 году", – сообщил директор Алтайского филиала ПАО "Ростелеком" Сергей Лавренюк.

Для организации коллективных точек доступа к скоростному интернету в 53 малых селах Республики "Ростелеком" построит 727 км оптических линий связи.

На заседании правительства оператор также сообщил о начале строительных работ по федеральной программе "Цифровая экономика", в рамках которой в середине июня компания выиграла аукцион федерального Министерства цифрового развития связи и массовых коммуникаций на подключение к интернету социальных объектов. Регион вошел в проект в числе первых 14 субъектов РФ.

По условиям госконтракта оператор должен в течение трех лет организовать доступ в интернет для 269 социальных учреждений. В федеральную программу включены органы местного самоуправления, фельдшерско-акушерские пункты, образовательные учреждения, пожарные части, участковые пункты полиции и Росгвардия. Для выполнения всего объема работ "Ростелеком" проложит дополнительно 303 км волоконно-оптических линий связи.