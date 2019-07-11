Защита Анатолия Радченко, известного как главарь банды киллеров по прозвищу Челентано, обжаловала приговор суда, сообщает информационное агентство RuNews24.ru.

Ранее Новосибирский областной суд приговорил его к 24 годам тюрьмы за причастность к четырем убийствам и трем покушениям на убийства.

Как установлено следствием, с 1997 по 2009 год Челентано был "правой рукой" Александра Трунова, известного как создатель банды "труновские".

Следователи насчитали, что под началом Радченко трудились четыре киллера, которые устраняли неугодных для бандитов людей. Все они сейчас отбывают наказание в местах лишения свободы.

Также следователи установили причастность Радченко к хищению доли в компании "Центр-систем" и покушении на хищение доли в "Бархате" с 1991 по 1998 год.

Сам Радченко свою вину в убийствах отрицает, утверждая, что был за пределами Новосибирска и никак не мог руководить совершаемыми преступлениями.